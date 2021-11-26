МИЩЕНКО ФЁДОР ГЕРАСИМОВИЧ

МИ́ЩЕНКО ФЁДОР ГЕРА́СИМОВИЧ. Российский ис­то­рик ан­тич­но­сти, фи­ло­лог-клас­сик, член-корреспондент Пе­тербургской АН (1895 год).

В 1870 году окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический факультет университета Св. Вла­ди­ми­ра в Кие­ве, уче­ник В.И. Мо­де­сто­ва, с 1872 года пре­по­да­вал там же (с 1881 года профессор). В 1874 году за­щи­тил ма­ги­стер­скую диссертицию «От­но­ше­ние тра­ге­дий Со­фок­ла к со­вре­мен­ной по­эту дей­ст­ви­тель­ной жиз­ни в Афи­нах» (1874 год).

В 1875-1877 годах ко­ман­ди­ро­ван за гра­ни­цу, за­ни­мал­ся в университетах Ита­лии, Гер­ма­нии, Фран­ции.

По­сле воз­вра­ще­ния про­дол­жил пре­по­да­ва­ние в университете Св. Вла­ди­мира. В 1881 году за­щи­тил док­тор­скую диссертацию «Опыт по ис­то­рии ра­цио­на­лиз­ма в древ­ней Гре­ции» (1881 год).

В 1884 году в свя­зи с об­ви­не­ния­ми в ук­раи­но­филь­ст­ве уво­лен в от­став­ку.

С 1889 года профессор Ка­зан­ско­го университета. В 1890-1903 годах редактор «Учё­ных за­пи­сок Ка­зан­ско­го уни­вер­си­те­та». С 1893 года член (с 1896 года представитель) Со­ве­та Общества ар­хео­ло­гии, ис­то­рии и эт­но­гра­фии в Ка­за­ни. Далее член Им­пе­ра­тор­ско­го Русского ар­хео­ло­гического общества в Санкт-Петербурге (1896 год) и Им­пе­ра­тор­ско­го Московского ар­хео­ло­гического общества (1901 год).

В сво­их тру­дах Мищенко основное вни­ма­ние уде­лял ис­точ­ни­ко­ведческим во­про­сам, ис­то­рии по­ли­тического раз­ви­тия Гре­ции в клас­сические и эл­ли­ни­стические пе­рио­ды, различным ас­пек­там гре­ко-скиф­ских от­но­ше­ний.

Осо­бую из­вест­ность при­нес­ли его пе­ре­во­ды с древне- греческого язяка «Гео­гра­фии» Стра­бо­на (книги 1-17, 1879 год), «Ис­то­рии» Ге­ро­до­та (тома 1-2, 1885-1886 года), «Ис­то­рии» Фу­ки­ди­да (тома 1-2, 1887-1888 года, 2-е издание в пе­ре­ра­бот­ке С.А. Же­бе­ле­ва, 1915 год; пе­ре­из­да­на в 1999 году), «Все­об­щей ис­то­рии» По­ли­бия (тома 103, 1890-1899 года; пе­ре­из­да­на в 2005 году), не­ко­то­рых ре­чей Де­мос­фе­на (выпуск 1, 1903 год). Все пе­ре­во­ды снаб­же­ны всту­пительными стать­я­ми и под­роб­ны­ми ком­мен­та­рия­ми.