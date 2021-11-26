МИЩЕНКО ФЁДОР ГЕРАСИМОВИЧ
МИ́ЩЕНКО ФЁДОР ГЕРА́СИМОВИЧ. Российский историк античности, филолог-классик, член-корреспондент Петербургской АН (1895 год).
В 1870 году окончил историко-филологический факультет университета Св. Владимира в Киеве, ученик В.И. Модестова, с 1872 года преподавал там же (с 1881 года профессор). В 1874 году защитил магистерскую диссертицию «Отношение трагедий Софокла к современной поэту действительной жизни в Афинах» (1874 год).
В 1875-1877 годах командирован за границу, занимался в университетах Италии, Германии, Франции.
После возвращения продолжил преподавание в университете Св. Владимира. В 1881 году защитил докторскую диссертацию «Опыт по истории рационализма в древней Греции» (1881 год).
В 1884 году в связи с обвинениями в украинофильстве уволен в отставку.
С 1889 года профессор Казанского университета. В 1890-1903 годах редактор «Учёных записок Казанского университета». С 1893 года член (с 1896 года представитель) Совета Общества археологии, истории и этнографии в Казани. Далее член Императорского Русского археологического общества в Санкт-Петербурге (1896 год) и Императорского Московского археологического общества (1901 год).
В своих трудах Мищенко основное внимание уделял источниковедческим вопросам, истории политического развития Греции в классические и эллинистические периоды, различным аспектам греко-скифских отношений.
Особую известность принесли его переводы с древне- греческого язяка «Географии» Страбона (книги 1-17, 1879 год), «Истории» Геродота (тома 1-2, 1885-1886 года), «Истории» Фукидида (тома 1-2, 1887-1888 года, 2-е издание в переработке С.А. Жебелева, 1915 год; переиздана в 1999 году), «Всеобщей истории» Полибия (тома 103, 1890-1899 года; переиздана в 2005 году), некоторых речей Демосфена (выпуск 1, 1903 год). Все переводы снабжены вступительными статьями и подробными комментариями.