МАЙКОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ
МАЙКОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ - русский литературовед; академик (1891 год), вице-президент (1893-1900 годы) Петербургской АН.
Брат А.Н. Майкова и В.Н. Майкова.
Окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета (1860 год).
Профессор Археологического института (с 1868 года). Член Русского географического общества (с 1864 года; в 1871 году возглавил этнографический отдел). Редактор «Журнала Министерства народного просвещения» (1883-1890 годы). Председатель Археографической комиссии (с 1899 года).
Печатался с 1857 года. В магистерской диссертации «О былинах Владимирова цикла» (1863 год) обосновал теорию исторического происхождения былинного эпоса.
Выступал за тщательное изучение фактического материала и литературного фона, изложив свои методологические принципы в статье «История русской литературы как наука и как предмет преподавания» (1864 год).
В 1885-1887 годы издал (при участии В.И. Саитова) собрание сочинений К.Н. Батюшкова (том 1-3; Пушкинская премия, 1888 год), в 1-м томе которого опубликована ценная монография Майкова о Батюшкове (отдельного издания - 1887 год, 1896 год), а в примечаниях - 75 биографий русских писателей допушкинской поры (35 из них принадлежат Майкову).
В книге «Пушкин. Биографические материалы и историко-литературные очерки» (1899 году) ввёл в научный оборот неизданные материалы и воспоминания современников поэта, снабдив их комментариями.
В 1899 году в издании АН выпустил 1-й том сочинений А.С. Пушкина с комментариями, сочетавшими достижения пушкинистики XIX веке с разысканиями самого Майкова; том, однако, был подвергнут критике за спорные текстологические решения.
Посмертно опубликована книга «Материалы для академических издания сочинений Пушкина» (1902 год).
Сочинения:
Великорусские заклинания. СПб., 1869;
Очерки из истории русской литературы XVII и XVIII столетий. СПб., 1889;
Материалы и исследования по старинной русской литературе. СПб., 1890-1891. Т. 1-2;
Историко-литературные очерки. Крылов. - Жуковский. - Батюшков. - Пушкин. - Плетнев. - Погодин. - Фет. СПб., 1895;
Материалы для биографии кн. А. Д. Кантемира. СПб., 1903.