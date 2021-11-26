ЛОВЯГИН ЕВГРAФ ИВAНОВИЧ

ЛОВЯГИН ЕВГРАФ ИВАНОВИЧ - пра­во­слав­ный бо­го­слов, фи­ло­лог, тайный советник.

Из се­мьи свя­щен­ни­ка. Окон­чил Санкт-Пе­тербургскую ду­хов­ную ака­де­мию (СПбДА, 1847). По­лу­чил сте­пень ма­ги­ст­ра бо­го­сло­вия (1849) за сочинение «О за­слу­гах святого Афа­на­сия Ве­ли­ко­го для Церк­ви в борь­бе с ари­ан­ст­вом» (издание 1850). Экс­т­ра­ор­ди­нар­ный (1853), ор­ди­нар­ный (1857) профессор СПбДА по фи­зи­ко-ма­те­ма­тическому клас­су, с 1869 года - по клас­су греческого языка и сло­весно­сти. Доктор бо­го­сло­вия (сочинение «Об от­но­ше­нии пи­са­те­лей клас­си­че­ских к биб­лей­ским по воз­зре­нию хри­сти­ан­ских апо­ло­ге­тов», 1872). По­мощ­ник рек­то­ра СПбДА по цер­ков­но-прак­тическому от­де­ле­нию (1873-1884). Сек­ре­тарь Санкт-Пе­тербургского комитета ду­хов­ной цен­зу­ры (1863-1893). По по­ру­че­нию Си­но­да пе­ре­во­дил официальную пе­репис­ку свя­щен­но­на­ча­лия Русской церк­ви с восточными пат­ри­ар­ха­та­ми. С 1895 года в от­став­ке.

Ловягин ак­тив­но уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке русского пе­ре­во­да Биб­лии (Си­но­даль­ный пе­ре­вод): с 1858 года вхо­дил в со­став ко­ми­тета СПбДА по пе­ре­во­ду Еван­ге­лия от Мат­фея, а так­же в ко­ми­тет, го­то­вив­ший пе­ре­вод книг Вет­хо­го За­ве­та. Пе­ре­вёл не­ка­но­ническую Кни­гу То­ви­та, 1-ю и 2-ю Мак­ка­вей­ские кни­ги, а так­же греческие до­пол­не­ния к Кни­ге Ес­фирь. Пе­ре­вёл ряд древ­них цер­ков­ных па­мят­ни­ков, как бо­го­слов­ских (со­чи­не­ния Фео­до­ра Сту­ди­та и Ио­ан­на Зла­то­ус­та), так и бо­го­слу­жеб­ных. Кни­га Ловягина «Бо­го­слу­жеб­ные ка­но­ны на гре­че­ском, сла­вян­ском и рус­ском язы­ках» (кн. 1-3, 1855-1856) ста­ла од­ним из наи­бо­лее ком­пе­тент­ных опы­тов под­го­тов­ки русских пе­ре­во­дов бо­го­слу­жеб­ных тек­стов. Для «Со­б­ра­ния древ­них ли­тур­гий, вос­точ­ных и за­пад­ных, в пе­ре­во­де на рус­ский язык» (вып. 1-5, 1874-1878) Ловягин осу­ще­ствил ком­мен­ти­ро­ван­ные пе­ре­во­ды не­сколь­ких ли­тур­гий, в т. ч. ли­тур­гии апостола Иа­ко­ва.

Сочинения:

Раз­бор су­ж­де­ний но­вей­ших ес­те­ст­во­ис­пы­та­те­лей о зем­ном ша­ре, срав­ни­тель­но с уче­ни­ем сло­ва бо­жия о ви­ди­мом ми­ре. СПб., 1859;

Мыс­ли о сущ­но­сти хри­сти­ан­ст­ва // Стран­ник. 1860. № 12;

Храм Св. Со­фии в Кон­стан­ти­но­по­ле // Ду­хов­ная бе­се­да. 1867. № 26, 29, 32, 35, 36;

Об ио­ни­че­ском диа­лек­те гре­че­ско­го язы­ка. СПб., 1873;

О фор­ме гре­че­ских цер­ков­ных пес­но­пе­ний. СПб., 1876;

Пе­ре­во­ды:

Две бе­се­ды свя­тей­ше­го пат­ри­ар­ха Кон­стан­ти­но­поль­ско­го Фо­тия по слу­чаю на­ше­ст­вия рос­сов на Кон­стан­ти­но­поль (пе­ре­вод) // Хри­сти­ан­ское чте­ние. 1882. Ч. 2;

Тво­ре­ния пре­по­доб­но­го от­ца на­ше­го и ис­по­вед­ни­ка Фео­до­ра Сту­ди­та в рус­ском перевод Е. И. Ло­вя­ги­на. СПб., 1907-1908. Т. 1-2.