КУЛАКОВСКИЙ ЮЛИАН АНДРЕЕВИЧ
КУЛАКОВСКИЙ ЮЛИАН АНДРЕЕВИЧ - российский антиковед и византинист, член-корреспондент Петербуржской АН (1906 год).
Из семьи священника. Окончил историко-филологический факультет Московского университетата (1876 год). В 1878-1880 годах пансионер (стажёр) в университетах Бонна, Тюбингена и Берлина. Ученик Т. Моммзена. В 1883 году защитил в Московском университете магистерскую диссертацию о коллегиях в Древнем Риме; в 1888 году в Санкт-Петербуржском университете докторскую диссертацию «К вопросу о начале Рима». С 1884 года экстраординарный, с 1888 года ординарный профессор Киевского университа.
С 1890-х годов занимался преимущественно историей Северного Причерноморья и Византии. Автор цикла работ о происхождении фемного строя в Византии, о древней и средневековой истории Таврии, Сарматии и Алании. В 1890-е года руководил раскопками в Крыму (катакомбы в Керчи) и в Ольвии. Исследовал и перевёл (1906-1908 года) на русский язык Аммиана Марцеллина. Автор яркого и основанного на значительном материале источников 3-томного труда по истории Византии (с 395 по 717 года).
Сочинения:
Прошлое Тавриды. Киев, 1906 год. Киев, 2002 год;
История Византии: [В 3 томах]. Киев, 1910-1915 годы. 3-е издание Санкт-Петербург, 2003-2004 годы, тома. 1-3;
Избранные труды по истории аланов и Сарматии.Санкт-Петербург, 2000 год;
Аммиан Марцеллин. Римская история / Перевод Ю. А. Кулаковского. 3-е издание Санкт-Петербург, 2000 год.