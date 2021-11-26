КОММЕРЧЕСКИЕ УЧИЛИЩА
КОММЕРЧЕСКИЕ УЧИЛИЩА - средние учебные заведения в Российской империи, сочетавшие общее среднее и среднее специальное (коммерческое) образование.
Первое коммерческое училище открыто по инициативе и на средства П.А. Демидова при московском Воспитательном доме в 1772 году (с 1779 года Демидовское коммерческое училище). В 1797 году оно принято под покровительство императрицы Марии Фёдоровны, в 1799 году отделено от Воспитательного дома, переведено в Санкт-Петербург и открыто как Санкт-Петербургское коммерческое училище. В 1804 году в Москве основаны два коммерческих училища - Московского купеческого общества (Московское коммерческое училище) и частное К.И. Арнольда. В 1810 году училище Арнольда преобразовано в Московскую практическую академию (среднее учебное заведение; с 1851 года Московская практическая академия коммерческих наук) и передано специально созданному Обществу любителей коммерческих знаний. В начале XIX века действовали также коммерческие гимназии в Одессе (1804-1817 годы; преобразована в Ришельевский лицей) и Таганроге (1806-1828 годы; преобразована в общеобразовательную гимназию). В дальнейшем были созданы новые коммерческие училища - Одесское (1862 год), Петровское Санкт-Петербургского купеческого общества (1880 год), Александровское Московского биржевого общества (1885 год), Харьковское императора Александра III (1893 год) и частное Г.Ф. Файга в Одессе (1893 год).
Коммеческие училища имели отдельные программы и состояли в ведении трёх ведомств - учреждений императрицы Марии (Санкт-Петербургское и Московское коммерческие училища), Министерства народного просвещения и Министерства финансов. По инициативе министра финансов С.Ю. Витте, который был энтузиастом создания такого рода учебных заведений, в 1894 году законодательно установлено, что новые коммерческие училища должны открываться только в ведении Министерства финансов (в 1905 году перешли в ведомство Министерства торговли и промышленности). Оно подготовило общее Положение о коммерческих учебных заведениях (1896 год), согласно которому сословным, предпринимательским и общественным организациям, органам городского и земского самоуправления, а также частным лицам было разрешено учреждать коммерческие учебные заведения разного типа (в том числе коммерческие училища), сообразуясь прежде всего с местными условиями.
Начался бурный рост числа коммерческих училищ. Открылись так называемые общественные коммерческие училища: Киевское (впоследствии 1-е Киевское; 1896 год), Козловское (1897 год), Згержское (Лодзинский уезд Петроковской губернии; 1898 год), Лодзинское (1898 год), Пабияницкие (Лаский уезд Петроковской губернии) - мужское (1898 год) и женское (1899 год), Набилковское (1899 год; Москва) и многие другие. Получили широкое развитие частные коммерческие училища. В 1912/1913 учебном году в ведении Министерства торговли и промышленности находились 113 общественных и 102 частных коммерческих училищ (в том числе 2 училища в Харбине), в которых обучались 44,6 тысячи юношей и 11,8 тысяч девушек.
Основных источником существования училищ являлась плата за обучение. При общественных коммерческих училищах создавались попечительные советы, куда входили представители от организаций, участвовавших в содержании училищ, а также частные благотворители. Советы назначали директора и инспектора училища. Коммерческие училища пользовались казёнными ежегодными субсидиями и единовременными пособиями. Подавляющее большинство училищ были общедоступными. В начале XX века среди учащихся коммерческих училищ преобладали дети мещан (около 45%) и крестьян (около 20%); около 1/3 учящихся были выходцами из буржуазных семей. Большинство коммерческих училищ были 8- или 7-классными, несколько училищ действовали в составе 4 или 3 старших классов (в них поступали дети, окончившие младшие классы средних учебных заведений).
Общеобразовательная программа коммерческих училищ была близка к программе реальных училищ. Часть учебных часов в старших классах отводилась специальным предметам (товароведение, законоведение, бухгалтерия, счетоводство, статистика, химия и др.). Коммерческие училища готовили преимущественно служащих торговых, промышленных и страховых предприятий, банковских работников, а также преподавателей коммерческих дисциплин. Выпускники коммерческих училищ получали звание личного почётного гражданина, в отношении прав на высшее образование они приравнивались к выпускникам реальных училищ.
В начале XX века коммерческие училища являлись частью системы коммерческого образования, которая включала торговые классы и школы, курсы коммерческих наук, а также (с 1906 года) высшие коммерческие учебные заведения (Московский и Киевский коммерческие институты, Санкт-Петербургский институт высших коммерческих знаний и др.).
Положением ВЦИК «Об единой трудовой школе» от 30 сентября 1918 года коммерческие училища преобразованы в единые трудовые школы.
Иллюстрации:
Преподаватели Московского коммерческого училища. Фото 1909. Архив М. В. Золотарёва;
Здание Московского коммерческого училища. Фото 1909. Архив М. В. Золотарёва.