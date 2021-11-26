КАРАТАЕВ ИВАН ПРОКОФЬЕВИЧ

КАРАТАЕВ ИВАН ПРОКОФЬЕВИЧ - российский биб­лио­граф , со­би­ра­тель ста­ро­пе­чат­ных книг.

По­томственный почетный гра­ж­да­нин. Сис­те­ма­тического об­ра­зо­ва­ния не по­лу­чил. Изу­чил круп­ней­шие отечественные кол­лек­ции ста­ро­пе­чат­ных книг, при­над­ле­жав­шие Бибилтотеке Академии наук, Имперской пуб­лич­ной бибилтотеке, биб­лио­те­кам Ру­мян­цев­ско­го му­зея, Русской Православной церкви (в том числе ста­ро­об­ряд­че­ские). В ре­зуль­та­те впер­вые в русской биб­лио­гра­фии Каратаев со­ста­вил и опуб­ли­ко­вал ука­за­те­ли ста­ро­пе­чат­ных книг ки­рил­ли­че­ско­го шриф­та, ох­ва­ты­ваю­щие 1581 на­име­но­ва­ние с точ­ным опи­са­ни­ем, све­де­ния­ми о ме­сто­на­хо­ж­де­нии и ис­то­рио­гра­фическими ссыл­ка­ми: «Хро­но­ло­ги­че­ская рос­пись сла­вян­ских книг, на­пе­ча­тан­ных ки­рил­лов­ски­ми бу­к­ва­ми» (1861 год; Де­ми­дов­ская премия), «Опи­са­ние сла­вя­но-рус­ских книг, на­пе­ча­тан­ных ки­рил­лов­ски­ми бу­к­ва­ми» (выпуски 1-2, 1878-1883 годы). В из­дан­ных им в 1872 году «Биб­лио­гра­фи­че­ских за­мет­ках о ста­ро­сла­вян­ских пе­чат­ных из­да­ни­ях 1491-1730 годов» Каратаев обоб­щил опыт биб­лио­гра­фи­ро­ва­ния ки­рил­ли­че­ских из­да­ний в Рос­сии. Собственное со­б­ра­ние Каратаева на­счи­ты­ва­ло около 500 ста­ро­пе­чат­ных книг (ны­не хра­нит­ся в фон­дах Российской национальной библиотеки).