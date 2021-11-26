ГРОТ ЯКОВ КАРЛОВИЧ

ГРОТ ЯКОВ КАРЛОВИЧ - российский фи­ло­лог, ли­те­ра­тор , пе­ре­во­дчик, ис­то­рик, академии Пе­тербургской АН (1858), тайный советник (1890).

Дво­ря­нин. Отец Н.Я. Гро­та, брат К.К. Гро­та. В 1832 году окон­чил Цар­ско­сель­ский ли­цей , слу­жил в кан­це­ля­ри­ях Ка­би­не­та ми­ни­ст­ров (1832-1834) и Государственного со­ве­та (1834-1840). В 1840-1841 годы чи­нов­ник осо­бых по­ру­че­ний при Статс-сек­ре­та­ри­ат­ст­ве Великого княжест­ва Фин­лянд­ско­го. Профессор Гель­синг­фор­сско­го (ны­не Хель­синк­ско­го) университета (1841-1852), Алек­сан­д­ров­ско­го ли­цея (1853-1862). Пре­по­да­вал рус­ский и немецкий язы­ки, ис­то­рию и гео­гра­фию Алек­сан­д­ру III, Ни­ко­лаю II. Пред­се­да­тель От­де­ле­ния русского язы­ка и сло­вес­но­сти (с 1884) и ви­це-пре­зи­дент Пе­тербургской АН (с 1889).

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти как пе­ре­во­д­чик в 1830 году; ран­ние пе­ре­во­ды и пуб­ли­ка­ции Грота зна­ко­ми­ли русского чи­та­те­ля с куль­ту­рой и литературой Скан­ди­на­вии. Соб­ст­венные литературные со­чи­не­ния Грота ( поэтические опы­ты, а так­же рас­ска­зы и очер­ки, час­тич­но со­б­ран­ные в книге «Ли­те­ра­тур­ные опы­ты», 1848 год) ус­пе­ха не име­ли. В 1860-1870-е годы Грот по­свя­ща­ет се­бя русской литературе XVIII - 1-й половине XIX веков: био­гра­фи­ям и твор­че­ст­ву М.В. Ло­мо­но­сова, И.А. Кры­ло­ва, Н.М. Ка­рам­зи­на, В.А. Жу­ков­ско­го, А.С. Пуш­ки­на. Из­вест­ность по­лу­чи­ли кни­ги Грота: «Пуш­кин, его ли­цей­ские то­ва­ри­щи и на­став­ни­ки» (1887), «Пуш­кин­ский ли­цей. (1811-1817). Бу­ма­ги 1-го кур­са, со­б­ран­ные ака­де­ми­ком Я.К. Гро­том» (1911). Под­го­тов­лен­ное Гротом пол­ное ака­де­мическое со­б­ра­ние со­чи­не­ний Г.Р. Дер­жа­ви­на (тома 1-9, 1864-1883) ста­ло об­раз­цом для даль­ней­ших ака­де­мических из­да­ний.

В 1880-е годы ин­те­рес Грота всё боль­ше сме­ща­ет­ся в об­ласть язы­ко­зна­ния. Его лин­гвис­тические тру­ды вы­пол­не­ны на вы­со­ком для сво­его вре­ме­ни тео­ре­тическом уров­не. В кни­гах «Спор­ные во­про­сы рус­ско­го пра­во­пи­са­ния от Пет­ра Ве­ли­ко­го до­ныне» (1873), «Рус­ское пра­во­пи­са­ние» (1885; 22-е издание, 1916) Грот оп­ре­де­лил главные прин­ци­пы русского пра­во­пи­са­ния - фо­не­ти­че­ский и эти­мо­ло­ги­че­ский (ис­то­ри­че­ский) - и ус­та­но­вил нор­мы ор­фо­гра­фии, ко­то­рые с не­боль­ши­ми из­ме­не­ния­ми со­хра­ни­лись до ре­фор­мы русской аз­бу­ки и ор­фо­гра­фии 1917-1918 годов. Ра­зум­ное со­че­та­ние мор­фо­ло­гических, фо­не­тических и тра­диционных прин­ци­пов, учёт кри­тических за­ме­ча­ний дея­те­лей нау­ки, пе­да­го­гов и ши­ро­кой об­ще­ст­вен­но­сти сде­ла­ли ор­фо­гра­фические пра­ви­ла и ре­ко­мен­да­ции Грота наи­бо­лее ав­то­ри­тет­ны­ми и на­уч­но обос­но­ван­ны­ми во 2-й половине XIX века. В ра­бо­тах Грота впер­вые дан на­уч­но сис­те­ма­ти­зи­ро­ван­ный и тео­ре­ти­че­ски ос­мыс­лен­ный свод ор­фо­гра­фических за­ко­нов со­вре­мен­но­го ему русского язы­ка. Грот оп­ре­де­лил так­же не­ко­то­рые за­ко­но­мер­но­сти русского уда­ре­ния, от­ме­тив его мор­фо­ло­гическое зна­че­ние. Раз­гра­ни­чил уст­ную и пись­мен­ную фор­мы русского литературного язы­ка.

В лин­гвис­тическом на­сле­дии Грота боль­шое ме­сто за­ни­ма­ют во­про­сы русской лек­си­ко­ло­гии и лек­си­ко­гра­фии, эти­мо­ло­гии отдельных слов, за­им­ст­во­ва­ния, а так­же прин­ци­пы со­став­ле­ния об­ла­ст­ных, тол­ко­вых и пе­ре­вод­ных сло­ва­рей. Под его ру­ко­во­дст­вом бы­ли под­го­тов­ле­ны к пе­ча­ти пер­вые 3 вы­пус­ка (бу­к­вы А-Д) ака­де­мического «Сло­ва­ря рус­ско­го язы­ка» нор­ма­тив­но­го ти­па с ис­то­рическим ук­ло­ном, с раз­ра­бо­тан­ной сис­те­мой грам­ма­тических и сти­ли­стических по­мет (1891-1930, издание не за­кон­че­но). Со­ста­вив «Сло­варь к сти­хо­тво­ре­ни­ям Дер­жа­ви­на» (1883), Грот впер­вые в Рос­сии пред­ло­жил но­вый тип сло­ва­ря - лек­си­кон язы­ка пи­са­те­ля (на фо­не ху­дожественно-сти­ли­стической борь­бы различ­ных литературных на­прав­ле­ний). Ос­но­вал кар­то­те­ку сло­вар­но­го сек­то­ра Интерната русского язы­ка РАН.

Сочинения:

Пе­ре­пис­ка Я. К. Гро­та с П. А. Плет­не­вым. СПб., 1896. Т. 1-3;

Тру­ды / Под ред. К. Я. Гро­та. СПб., 1898-1903. Т. 1-5.