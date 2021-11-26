ГРОТ ЯКОВ КАРЛОВИЧ
ГРОТ ЯКОВ КАРЛОВИЧ - российский филолог, литератор, переводчик, историк, академии Петербургской АН (1858), тайный советник (1890).
Дворянин. Отец Н.Я. Грота, брат К.К. Грота. В 1832 году окончил Царскосельский лицей, служил в канцеляриях Кабинета министров (1832-1834) и Государственного совета (1834-1840). В 1840-1841 годы чиновник особых поручений при Статс-секретариатстве Великого княжества Финляндского. Профессор Гельсингфорсского (ныне Хельсинкского) университета (1841-1852), Александровского лицея (1853-1862). Преподавал русский и немецкий языки, историю и географию Александру III, Николаю II. Председатель Отделения русского языка и словесности (с 1884) и вице-президент Петербургской АН (с 1889).
Дебютировал в печати как переводчик в 1830 году; ранние переводы и публикации Грота знакомили русского читателя с культурой и литературой Скандинавии. Собственные литературные сочинения Грота (поэтические опыты, а также рассказы и очерки, частично собранные в книге «Литературные опыты», 1848 год) успеха не имели. В 1860-1870-е годы Грот посвящает себя русской литературе XVIII - 1-й половине XIX веков: биографиям и творчеству М.В. Ломоносова, И.А. Крылова, Н.М. Карамзина, В.А. Жуковского, А.С. Пушкина. Известность получили книги Грота: «Пушкин, его лицейские товарищи и наставники» (1887), «Пушкинский лицей. (1811-1817). Бумаги 1-го курса, собранные академиком Я.К. Гротом» (1911). Подготовленное Гротом полное академическое собрание сочинений Г.Р. Державина (тома 1-9, 1864-1883) стало образцом для дальнейших академических изданий.
В 1880-е годы интерес Грота всё больше смещается в область языкознания. Его лингвистические труды выполнены на высоком для своего времени теоретическом уровне. В книгах «Спорные вопросы русского правописания от Петра Великого доныне» (1873), «Русское правописание» (1885; 22-е издание, 1916) Грот определил главные принципы русского правописания - фонетический и этимологический (исторический) - и установил нормы орфографии, которые с небольшими изменениями сохранились до реформы русской азбуки и орфографии 1917-1918 годов. Разумное сочетание морфологических, фонетических и традиционных принципов, учёт критических замечаний деятелей науки, педагогов и широкой общественности сделали орфографические правила и рекомендации Грота наиболее авторитетными и научно обоснованными во 2-й половине XIX века. В работах Грота впервые дан научно систематизированный и теоретически осмысленный свод орфографических законов современного ему русского языка. Грот определил также некоторые закономерности русского ударения, отметив его морфологическое значение. Разграничил устную и письменную формы русского литературного языка.
В лингвистическом наследии Грота большое место занимают вопросы русской лексикологии и лексикографии, этимологии отдельных слов, заимствования, а также принципы составления областных, толковых и переводных словарей. Под его руководством были подготовлены к печати первые 3 выпуска (буквы А-Д) академического «Словаря русского языка» нормативного типа с историческим уклоном, с разработанной системой грамматических и стилистических помет (1891-1930, издание не закончено). Составив «Словарь к стихотворениям Державина» (1883), Грот впервые в России предложил новый тип словаря - лексикон языка писателя (на фоне художественно-стилистической борьбы различных литературных направлений). Основал картотеку словарного сектора Интерната русского языка РАН.
Сочинения:
Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 1-3;
Труды / Под ред. К. Я. Грота. СПб., 1898-1903. Т. 1-5.