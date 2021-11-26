ГОРИНЕВСКИЙ ВАЛЕНТИН ВЛАДИСЛАВОВИЧ

ГОРИНЕ́ВСКИЙ ВАЛЕНТИ́Н ВЛАДИСЛА́ВОВИЧ, российский ги­гие­нист, пе­ди­атр, один из пер­вых отечественных учё­ных в об­лас­ти вра­чеб­но­го кон­тро­ля за фи­зическим раз­ви­ти­ем и вос­пи­та­ни­ем де­тей.

По­сле­до­ва­тель П. Ф. Лес­гаф­та . Окончил медицинский факультет Гейдельбергского университета (1887 год). Работал в Санкт-Петербурге: до 1913 года врачом, преподавателем школьной гигиены и основ физического воспитания в различных вузах. С 1913 года профессор Педагогической академии и профессор Высших курсов имени Лесгафта в Санкт-Петербурге. С 1917 года профессор медицинского факультета Самарского университета, где организовал первую университетскую кафедру физической культуры. С 1921 года заведующий научным отделом Главной военной школы физического образования в Москве, с 1923 года профессор 2-го МГУ и Московского института физической культуры, где создал первую в СССР кафедру врачебного контроля. По инициативе Гориневского организованы также одна из первых отечественных биометрических лабораторий при Тенишевском училище в Санкт-Петербурге, кафедра по методике исследования физического развития на Высших курсах физического образования.

Сочинения:

Фи­зи­че­ское об­ра­зо­ва­ние. СПб., 1913;

Куль­ту­ра те­ла. М., 1927;

Ги­гие­на фи­зи­че­ских уп­раж­не­ний и спор­та. М.; Л., 1930;

Ру­ко­во­дство по фи­зи­че­ской куль­ту­ре и вра­чеб­но­му кон­тро­лю. М.; Л., 1935 (со­авт.);

Фи­зи­че­ская куль­ту­ра и здо­ро­вье. М., 1945.