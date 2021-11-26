ГОРБУНОВА-КАБЛУКОВА МИННА КАРЛОВНА
ГОРБУНОВА-КАБЛУКОВА МИННА КАРЛОВНА - первая русская женщина-статистик, экономист, организатор женского профессионального образования, писательница.
Родилась в семье врача, получила домашнее образование. Сдала экзамен на звание учительницы. С 1860 года в Москве, преподавала в ремесленных школах для девушек, в Московском (Николаевском) институте благородных девиц. В 1880-е годы по поручению Московской губернской земской управы впервые в России провела статистическое исследование женских кустарных промыслов в Московской губернии. В 1887 году на свои средства открыла женское профессиональное училище с общеобразовательным отделением (готовило девушек к обучению на отделении учительниц рукоделия и воспитательниц). Также в училище были профессиональные курсы для взрослых женщин (кройка и шитьё, рукоделие, домоводство, счетоводство). С середины 1890-х годов до 1917 года возглавляла комиссию по обучению женским ремёслам Московского общества распространения технических знаний при Политехническом музее. В журнале «Отечественные записки» печатала очерки «По деревням» (1881-1889 годы).
Сочинения:
Кружевной промысел // Сборник статистических сведений по Московской губернии. 1880. Т. 6. Вып. 2;
Противодействие нищенству // Русская мысль. 1885. Кн. 8;
Über die russische Spitzenindustrie. B., 1886;
Женское профессиональное образование после 2-го съезда. М., 1903;
Комиссия по женским ремеслам при Политехническом музее в Москве. М., 1904;
[Переписка Горбуновой с Энгельсом] // К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная Россия. М., 1967.