В закладки
ЕФРОН ИЛЬЯ АБРАМОВИЧ
ЕФРОН ИЛЬЯ АБРАМОВИЧ - российский предприниматель и издатель.
Из купеческой семьи. Занимался предпринимательством в железнодорожной сфере. В 1889 году совместно с германской издательской фирмой «Ф.А. Брокгауз» основал в Санкт-Петербурге Брокгауза и Ефрона издательство, специализировавшееся на выпуске энциклопедических изданий. В 1890-х годах один из директоров Ириновско-Шлиссельбургского промышленного общества. С 1907 года член Общества для научных еврейских изданий, в сотрудничестве с которым издал «Еврейскую энциклопедию» (т. 1-16, 1908-1913).
396
Мне нравится
Надо подумать
Тема для дискуссии
Это неожиданно!
Материал – огонь!
Мне не нравится