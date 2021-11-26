ЕФРОН ИЛЬЯ АБРАМОВИЧ

ЕФРОН ИЛЬЯ АБРАМОВИЧ - российский предприниматель и издатель.

Из ку­печеской се­мьи. За­ни­мал­ся пред­при­ни­ма­тель­ст­вом в железнодорожной сфе­ре. В 1889 году со­вме­ст­но с германской из­да­тель­ской фир­мой «Ф.А. Брок­га­уз» ос­но­вал в Санкт-Пе­тер­бур­ге Брок­гау­за и Еф­ро­на из­да­тель­ст­во, спе­циа­ли­зи­ро­вав­ше­е­ся на вы­пус­ке эн­цик­ло­пе­дических из­да­ний. В 1890-х годах один из ди­рек­то­ров Ири­нов­ско-Шлис­сель­бург­ско­го промышленного общества. С 1907 года член Общества для на­учных еврейских из­да­ний, в со­труд­ни­че­ст­ве с ко­то­рым из­дал «Ев­рей­скую эн­цик­ло­пе­дию» (т. 1-16, 1908-1913).