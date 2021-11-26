ЕФРЕМОВ ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЕФРЕМОВ ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский биб­лио­граф, ис­то­рик литерату­ры , из­да­тель, биб­лио­фил, член-­корреспондент Пе­тер­бургской АН (1900), действительный статский советник (1874).

Дво­ря­нин. Окон­чил фи­зи­ко-ма­те­ма­тический фа­куль­тет Московского университета (1854). Слу­жил в Во­енном министерстве (1854-1857), Депортаменте уде­лов Министерства императорского дво­ра и уде­лов (1857-1863), Государ­ст­венном бан­ке (1863-1872). Ди­рек­тор сбе­ре­гательной кас­сы в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1872-1889), ди­рек­тор (член) прав­ле­ния Государственного бан­ка (1889-1893). Ав­тор не­сколь­ких со­тен пуб­ли­ка­ций [в жур­на­лах «Биб­лио­гра­фи­че­ские за­пис­ки», «Оте­че­ст­вен­ные за­пис­ки», «Книж­ный вест­ник» (его ре­дак­тор в 1864-1865 годах), «Рус­ская ста­ри­на», «Рус­ский ар­хив» и др.] по ис­то­рии и биб­лио­гра­фии русской литературы XVIII-XIX веков, ос­но­ван­ных на ар­хив­ных до­ку­мен­тах, как пра­ви­ло, впер­вые вве­дён­ных Ефремовым в на­учный обо­рот. Ре­дак­ти­ро­вал со­б­ра­ния со­чи­не­ний многих русских пи­са­те­лей, в том числе А.Н. Ра­ди­ще­ва (т. 1-2, 1872; унич­то­же­но цен­зу­рой) и впер­вые из­дан­ные в Рос­сии со­чи­не­ния и пе­ре­пис­ку К.Ф. Ры­лее­ва (1872; 2-е издание в 1874 году). С начала 1860-х годов изу­чал био­гра­фию и твор­че­ст­во А.С. Пуш­ки­на, под­го­то­вил и вы­пус­тил под сво­ей ре­дак­ци­ей несколько из­да­ний со­б­ра­ний со­чи­не­ний по­эта (пер­вое - в 1880-1881 годах). Из­да­ния под ре­дак­ци­ей Ефремова бы­ли снаб­же­ны биб­лио­гра­фи­ей , тек­сто­ло­гическими и био­гра­фическими ком­мен­та­рия­ми. Он со­ста­вил об­раз­цо­вый кни­го­тор­го­вый ка­та­лог «Сис­те­ма­ти­че­ская рос­пись кни­гам, про­даю­щим­ся в книж­ном ма­га­зи­не И. И. Гла­зу­но­ва в С.-Пе­тер­бур­ге» (1867), со­дер­жа­щий на­име­но­ва­ния книг, вы­пу­щен­ных на рус­ском языке в 1856-1866 годах, кро­ме то­го, опуб­ли­ко­вал два до­бав­ле­ния к не­му: за 1867-1869 годы (1869) и за 1869-1873 годы (1874). В книге «Ма­те­риа­лы для ис­то­рии рус­ской ли­те­ра­туры» (1867) пе­ре­из­дал ряд био­биб­лио­гра­фических сло­ва­рей XVIII века (И.А. Дмит­ри­ев­ско­го, Н.И. Но­ви­ко­ва , П.И. Кеп­пе­на и др.). Сфор­ми­ро­вал уни­каль­ную биб­лио­те­ку, вклю­чав­шую поч­ти все из­да­ния книг русских пи­са­те­лей, пол­ное со­б­ра­ние русских жур­на­лов, аль­ма­на­хов. Со­би­рал ма­те­риа­лы (ру­ко­пис­ные и опуб­ли­ко­ван­ные) для био­гра­фий русских пи­са­те­лей, кон­во­лю­ты. Кол­лек­цио­ни­ро­вал гра­вю­ры, ли­то­гра­фии, порт­ре­ты кис­ти русских ху­дож­ни­ков. По­сле смер­ти Ефремова его биб­лио­те­ка и кол­лек­ции рас­сея­ны, часть биб­лио­те­ки на­хо­дит­ся в ИРЛИ РАН.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.