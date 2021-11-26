ДЬЯКОНОВ Михаил Александрович

Историк государства и права.

Окончил юридический факультет Петербургского университета (1880). Магистерская диссертация: «Власть Московских государей: Очерки из истории политических идей древней Руси до конца XVI века» (СПб., 1889). Докторская: «Очерки по истории сельского населения в Московском государстве XVI-XVII вв.» (1900). С 1890 профессор истории права Юрьевского университета, с 1904 профессор Военно-юридической академии и Петербургского политехнического института. Экстраординарный (1909), ординарный (1912) академик Императорской АН.

Для историко-юридических исследований Дьяконова характерен анализ юридических памятников в контексте социально-экономических отношений. Развивал безуказную теорию закрепощения, предложенную В.О. Ключевским .

Сочинения:

Половники поморских уездов в XVI и XVII веках. СПб., 1895;

Акты, относящиеся к истории тяглого населения в Московском государстве. Юрьев, 1895-97. Вып. 1-2;

Очерки общественного и государственного строя древней Руси (до конца XVII века). Юрьев, 1907 (переиздания – 1908, 1910, 1912);

Избрание Михаила Федоровича на царство. СПб., 1913;

Заповедные и выходные лета. Пг., 1915;

Поместья и крестьянская крепость. Пг., 1919.