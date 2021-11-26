ДМИТРИЕВ, АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ

Дмитриев, Александр Алексеевич (22.02[05.03].1854, Дедюхин (ныне не существует) Пермской губ. — 14.06[27.06].1902, Пермь) — российский историк, краевед, педагог.

Из семьи чиновника. Окончил историко-филологический факультет Казанского университета (1876). Преподавал историю, географию, русский язык, литературу в гимназиях Перми и Екатеринбурга (1877—1890). Инспектор народных училищ Соликамского (1890—1891), Пермского (1891—1902) уездов. Занимался историей Великого Новгорода, позднее сосредоточился на малоизученной истории Урала. В поездках по Пермской губернии выявлял в архивах и у частных лиц летописи, грамоты, переписные и писцовые книги. Разработал периодизацию освоения русскими Урала в XI—XVIII вв., изучал происхождение уральских народов, экономику и социальные процессы, развитие городов и предприятий, органов управления. Опубликовал свыше 140 научных работ (1882—1902), на собственные средства занимался издательской деятельностью. Его основной труд «Пермская старина» (1889—1902) охватывает историю Пермского края с древности и до правления Петра I . Д. был председателем Пермской губернской ученой архивной комиссии (1890), членом Санкт-Петербургского археологического института, Финляндского общества археологии и других научных обществ. Удостоен почетного отзыва Российской академии наук (1895).

Соч.: Пермская старина. Вып. 1—8. Пермь, 1889—1902.

Лит.: Андерсон Ф. А. Дмитриев А. А. как историк Урала // Ученые записки Пермского университета. Т. 6. Вып. 4. Пермь, 1951; Историки Урала XVIII—XX вв. Екатеринбург, 2003; Оборин В. А. Археографическая деятельность А. А. Дмитриева // Уральский археографический ежегодник за 1970. Пермь, 1971.