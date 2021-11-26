ДЕМКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
ДЕМКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ - российский теоретик, историк и популяризатор педагогики.
По окончании Киевского университета (1881) преподавал физику и естествознание в Черниговской женской гимназии и Глуховском учительском ин-те. В 1905-1911 годах директор Московского учительского института; с октября 1911 года директор народных училищ Владимирской губерни После 1917 года преподавал педагогику и историю педагогики в Прилукском педагогическом техникуме. С начала 1890-х годах публиковал статьи по педагогике, дидактике, истории педагогики в журналах «Русская школа», «Русский начальный учитель», «Педагогический сборник», «Вестник воспитания» и др. В трудах по истории русской и западно-европейской педагогики подчёркивал самобытность и оригинальность русской педагогической мысли, выступал против засилья немецкой педагогики в русской школе. Автор многократно переиздававшихся учебников педагогики для учительских институтов, учительских семинарий и педагогических классов женских гимназий, пособий для народных учителей, трудов по истории педагогики, хрестоматий, рассказов для детей и др.
Сочинения:
О принципах науки воспитания // Педагогический сборник. 1898. № 9;
История русской педагогии. М., 1909-1913. Ч. 1-3;
Педагогика западно-европейская и русская. Педагогическая хрестоматия. М., 1911;
История западно-европейской педагогики. М., 1912;
Старые и новые педагоги, их жизнь, мысли и труды. М., 1912;
Русская педагогика в главнейших ее представителях. 2-е изд. М., 1915;
Курс педагогики. 5-е изд. М.; П., 1917-1918. Ч. 1-2;
Очерки по истории русской педагогики. 4-е изд. М., 1917.