ДЕЛЛА-ВОС ВИКТОР КАРЛОВИЧ
ДЕЛЛА-ВОС ВИКТОР КАРЛОВИЧ - российский деятель профессионального образования.
Окончил Московский университет (1853). С 1854 года преподавал в Главное училище садоводства Министерства государственных имуществ, с 1857 года – в Ришельевском лицее. В 1859-1862 изучал во Франции теоретическиое и прикладное машиностроение. С 1862 года в Петровско-Разумовской земледельческой и лесной академии (в 1864-1871 годы профессиональной механики), одновременно (с 1867) директор московского ремесленного учебного заведения, преобразованного при его участии в 1868 году в Императорском московском техническом училище (ныне МГТУ). Организатор признанной во всём мире «русской инженерной школы». С 1881 году член Учебного комитета Ведомства учреждений императрицы Марии и управляющий канцелярией Министерства путей сообщения (МПС). С 1886 года управляющий учебным отделом МПС. Провёл реформу железно-дорожных училищ, внедрял в них «русский метод» обучения ремеслу, разработанный Д.К. Советкиным, видя в нём средство интенсификации обучения.
Сочинения:
Отчет и речь, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского технического училища за 1869–1870 учебный год. М., 1870.
Иллюстрация:
Архив БРЭ.