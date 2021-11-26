ЧЕЧУЛИН Николай Дмитриевич
Историк, археограф.
Окончил историко-филологический факультет Петербургского университета (1885). Магистерская диссертация: «Города Московского государства в XVI веке» (1890). Докторская: «Внешняя политика России в начале царствования Екатерины II» (1896).
Приват-доцент ПУ (1891-97). Помощник редактора «Журнала Министерства народного просвещения» (1894-99). Помощник библиотекаря (с 1896), заведующий отделом изящных искусств (1906-15), помощник директора (1914-15) Императорской Публичной библиотеки. Попечитель Виленского учебного округа (1915-17). Лауреат Уваровской премии (1892, 1910). Член-корр. РАН (1921).
Член Русского исторического общества, Археографической комиссии, Московского археологического общества, Общества любителей древней письменности, Русского географического общества.
Сочинения:
Города Московского государства в XVI веке. СПб., 1889;
Русское провинциальное общество во второй половине XVIII века. СПб., 1889;
Внешняя политика России в начале царствования Екатерины II, 1762-1774. СПб.,1896;
Очерки по истории русских финансов в царствование Екатерины II. СПб, 1906;
Альбрехт Дюрер. Пг., 1923;
Екатерина II в борьбе за престол: По новым материалам. Пг., 1924;
Русская провинция во второй половине XVIII века. СПб., 2010.