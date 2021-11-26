БУЦИНСКИЙ ПЁТР НИКИТИЧ

Ранние годы и начало карьеры

Петр Никитич родился 24 декабря 1853 г. в с. Донецкая Семица. Происходил из семьи священнослужителя. Семья была многодетной.

Пошел по стопам отца. Прошел обучение в Обоянском духовном училище, в дальнейшем – в Белгородской духовной семинарии. На этом образование Б. не завершилось, и он был успешно зачислен в Императорский Харьковский университет, на историко-филологический факультет.

С 1880 г. начал преподавать в 1-м Харьковском реальном училище. Прилежная учеба принесла свои плоды, и Б. оставили при Харьковском университете готовиться к получению звания профессора с назначением стипендии.

1881 год Б. провел в архивах Москвы, изучал личность Б. Хмельницкого, а в 1882 г. представил на рассмотрение университета магистерскую диссертацию «О Богдане Хмельницком». Решением совета Харьковского университета диссертация была не допущена к защите (хотя и с перевесом всего в один голос). Эту работу Б. смог защитить только в Киевском Императорском университете Св. Владимира.

Исследователь и общественный деятель

Неудача с защитой диссертации в Харьковском университете не остановила Б. Он продолжил преподавание в родном учебном заведении. В 1884 г. его избрали доцентом этого вуза. Трудился он на кафедре русской истории. В 1885 г. стал экстраординарным профессором, а в 1893 г. – ординарным профессором. К этому времени он уже стал доктором русской истории (1889 г.) за работу «Заселение Сибири и быт первых ее насельников», которую так же защищал в Киевском Императорском университете.

В 1903 г. Б. вошел в число учредителей Харьковского отдела «Русского Собрания». Некоторое время находился в должности заместителя председателя этого общества. С 1913 г. – в отставке, покинул работу в родном университете. Состоялся переезд Б. в местечко Мерефа близ Харькова, где он и умер 31 октября 1916 г.

Наследие

Много времени посвятил изучению деятельности Б. Хмельницкого. Работал в Московском главном архиве Министерства иностранных дел.

Автор многочисленных работ, посвященных Сибири. В 1890 г. награжден Императорской Академией наук премией им. А.М. Сибирякова за лучшее историческое сочинение о Сибири.

Писал публицистические произведения в газеты «Южный край», «Харьковские губернские ведомости», журналом «Вера и разум».

Имел консервативные взгляды, в связи с чем многие статьи Б. шли под псевдонимами «П. Б.» и «Т.К.Ц.».