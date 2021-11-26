БАРТЕНЕВ Петр Иванович

Историк, археограф, библиограф.

Из дворян. Окончил историко-филологический факультет Московского университета (1851). В 1853-58 служил в Московском архиве Министерства иностранных дел. Заведовал Чертковской библиотекой (1863-68). Сблизился со славянофилами и участвовал в редактировании журналов « Москвитянин » и «Русская беседа».

Основатель, издатель и редактор первого в России журнала исторического профиля «Русский архив» (1863-1912).

Подготовил и издал сборники «Собрание писем царя Алексея Михайловича (М., 1856), «Осьмнадцатый век» (М., 1868-1869. Кн. 1-4), «Архив князя Воронцова» (М., 1870-1895. Кн. 1-40).

Член Общества любителей русской словесности, Русского исторического общества (1867), Общества любителей древней письменности (1888). Автор ряда работ, посвященных биографии Пушкина. Публикатор мемуаров декабристов .