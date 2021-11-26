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БАРАТОВ (Бараташвили) Сулхан Григорьевич
Грузинский историк, князь.
Окончил Павловский корпус (1841), служил офицером в Мингрельском егерском полку. Автор «Истории Грузии» (события с древнейших времен до монгольского завоевания; на русском языке опубликована в 1865—1871), где впервые сделана попытка связать события в Грузии с ходом всемирной истории.
Автор статьи: Л. А. Цыганова.
© Российская Историческая Энциклопедия
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