АВГУСТИНОВИЧ ФОМА МАТВЕЕВИЧ

Ранние годы и начало карьеры

О ранних годах жизни Фомы Матвеевича известно немного. Историки называют две даты рождения А. – 1809 г. и 1810 г. Также есть расхождения в месте рождения А.: по одной версии – это имение Кривичи Мядельской волости Вилейского уезда Минской губернии, по другой – дер. Кокишки Виленской губернии.

Отец А. был крепостным крестьянином. Сам А. был уже вольным крестьянином. Получил образование в гимназии в Свислочи. С 1830 г. – студент медицинского факультета Виленского университета. Получал государственную стипендию.

По окончании вуза в 1835 г. получил направление на военную службу. Служил в должности штаб-лекаря Брянского егерского полка. С 1840 г. – в составе Седьмой артиллерийской бригады. Здесь он был уже старшим врачом (до 1842 г.).

С 1846 г. проходил службу в Полтавской губернии, которую оставил в 1853 г. С 1868 г. (или – с 1860 г.) – врачебный инспектор Пермской губернии.

Военный и исследователь

В 1870 г. А. вошел в число участников экспедиции Русского географического общества, которая направлялась на Урал. С января 1871 г. – в столице, служил в медицинском департаменте Министерства внутренних дел. Однако уже в июне А. отбыл на о-в Сахалин в качестве члена комиссии по изучению условий каторжных работ. В августе А. оказался в Николаевске, затем перебрался в пост Дуэ. На о-ве Сахалин он пробыл девять месяцев.

В 1872 г. А. отправился в Приморье, где на протяжении двух лет изучал край, а также Иркутскую и Тобольскую губернии.

С 1874 г. – член врачебной комиссии в Якутии. Во время пребывания в Якутии предпринимал поездки по Вилюйскому округу. С 1875 г. – в Среднеколымске; плавал по Колыме от Верхнеколымска до Восточно-Сибирского моря.

В 1879 и 1880 гг. А. вновь предпринимал поездки на о-в Сахалин в рамках сопровождения партий ссыльных. Принял участие в первом рейсе парохода Добровольного флота «Нижний Новгород», который плавал из Одессы в Сахалин через Суэцкий канал.

На закате жизни А. в родных краях. Точная дата смерти А. неизвестна: ряд исследователей называют сентябрь 1891 г., другие – октябрь 1891 г. Местом смерти стал г. Свентяны Виленской губернии.

Научная жизнь

Одна из первых книг – атлас хирургических инструментов (1835). Долго изучал ботанику, флору, готовил коллекции и отправлял их в Петербургский ботанический сад. Изучал быт русских каторжников. Подготовил работы о Сахалине.