АРСЕНИЙ(Авксентий Георгиевич Стадницкий)

Митрополит Новгород­ский и Старорусский.

Окончил Кишиневскую духовную семинарию (1880), Киевскую духовную академию (1885). Преподавал в различных духовных учебных заведениях. Магистр богословия (1895), тема диссертации: «Гавриил Банулеско-Бодони, экзарх Молдо-Влахийский (1808—1812) и митрополит Кишиневский (1813—1821)». 30 декабря 1895 пострижен в монахи . Ректор Новгородской духовной семинарии. Духовный наставник будущего патриарха Алексия I . Настоятель монастыря Антония Римлянина. В 1898 — ректор Московской духовной академии . Доктор церковной истории (1904), тема диссертации: «Исследования и монография по истории Молдавской церкви», часть 1 «История Молдавской епархии и их святителей со времени основания государства и до наших дней». Ученый-археолог, председатель Учебного комитета при Святейшем синоде. В 1907 архиепископ, член Государственного совета. В 1917 возведен в сан митрополита. Член Поместного собора РПЦ 1917—1918 . Один из кандидатов на патриарший престол. Арестовывался в 1919 и 1920. В 1922 был привлечен к суду совместно с патриархом Тихоном, в 1925 сослан в Полторацк (Ашхабад), в 1926 — в Ташкент. С 1927 — постоянный член Временного патриаршего священного синода при заместителе патриаршего местоблюстителя митрополите Сергии . С 11 августа 1933 — митрополит Ташкентский и Туркестанский.

Сочинения:

Арсений (Стадницкий). Из современной церковной жизни в Румынии. Сергиев Посад, 1901;

Его же. Церковь, государство и раскол старообрядчества. Псков, 1910;

Его же. На духовной страде. Слова и речи. Т. 1—2, СПб., 1914;

Его же. Духовный дневник. М., 1914;

Стадницкий А. Г. Дневник студента — паломника на Афон. Киев, 1886;

Его же. Материалы для истории Бессарабии. Кишинев, 1892.

Автор статьи: Герулатис Н.А.