АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ СЪЕЗДЫ

Всероссийские научные съезды археологов, историков и архивистов, проводившиеся в 1869—1911 раз в 3 года (всего 15) по инициативе Московского археологического общества.

Финансировались Министерством народного просвещения . Рассматривали вопросы изучения историко-культурного наследия, охраны памятников и проведения реставрационных работ, развития архивного и музейного дела. Подготовка А. с. осуществлялась подготовительными комитетами. Начиная с 3-го, съезды носили региональную ориентацию и проводились в разных городах (Киеве, Казани, Тифлисе, Одессе, Ярославле и др.). В тематике преобладали доклады, связанные с историей и археологией края, где проводился съезд. А. с. выпускали «Труды», где печатались доклады, отчеты и сообщения, сделанные на съездах. Кроме освещения вопросов археологии на съездах звучали доклады по исторической географии, этнографии, истории искусства, языка и письменности, нумизматике и др. Способ­ствовали развитию археологической и исторической науки в России, распространению интереса к археологическим памятникам, возникновению новых археологических обществ.

Автор статьи: Цыганова Л.А.

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