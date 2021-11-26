АНЕНСКИЙ, Николай Федорович

Экономический статистик, общественный и политический деятель.

Оказывал поддержку землевольцам и народовольцам, за что подвергался арестам. Организатор русской земской статистики. Руководил статистическими работами в Казани (1883–1887), Н. Новгороде (1887–1895) и Петербурге (1896–1900). Создатель метода оценки земель с использованием экономических и почвенных исследований. Член комитета Литературного фонда, комитета Союза взаимопомощи русских писателей (1897–1901) и ВЭО. Один из руководителей «Союза освобождения» (1903–1905), участвовал в создании партии «Народных социалистов» (1906).

Автор статьи: Цыганова Л.А.