ЗУБАЛОВ ЛЕВ КОНСТАНТИНОВИЧ
ЗУБАЛОВ ЛЕВ КОНСТАНТИНОВИЧ (Леван-Иосиф) - российский предприниматель, благотворитель.
Совместно с братьями Степаном, Петром и Яковом унаследовал от отца Константина Яковлевича Зубалова [? 26.03(08.04).1901 года] нефтяные промыслы в Бакинской губернии, руководил семейным делом. Вслед за отцом, завещавшим около 100 тысяч рублей католическим церквам и учебным заведениям в городах Гори, Кутаиси и Тифлис, Зубалов также стал благотворителем. Он пожертвовал городскому общественному управлению Тифлиса особняк (стоимостью 100 тысяч рублей) для размещения в нём народного дома (1908 год) и капитал в 100 тысяч рублей для устройства детской больницы (1909 год).
Регулярно жертвовал средства Обществу пособия нуждающимся студентам Московского университета и многим другим благотворительным учреждениям, отдельным нуждающимся, просветительным обществам, учебным заведениям, храмам, монастырям. Передал городмкому общественному управлению Москвы 8,7 тысяч рублей в 1910 году для выдачи 29 городским попечительствам о бедных по 300 рублей, а после начала в 1914 году Первой мировой войны – 450 тысяч рублей на помощь воинам и их семьям. В конце 1890-х годов увлёкся коллекционированием предметов древнерусского искусства, собирал также картины русских и западноевропеских художников, графику, гобелены, фарфор, предметы прикладного искусства.
В 1917-1918 годах наследники Зубалова передали Румянцевскому музею в Москве собранные им коллекции (ныне наиболее ценные экспонаты хранятся в ГМИИ), а также усадьбу Зубаловых в Москве, ставшую филиальным отделением музея (в 1922 году преобразовано в Центральное государственное хранилище музейных фондов). На бывшей даче Зубалова близ деревни Колчуга и села Усово Звенигородского уезда, реквизированной у его наследников после Октябрьской революции 1917 года, жили И. В. Сталин (до 1932 года) и ряд др. видных большевиков.