МНОГОУКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА
Многоукладная экономика - остояние социально-экономической системы общества, когда в ней сосуществуют и взаимодействуют различные экономические уклады - подсистемы хозяйства, основанные на разных типах производственных отношений.
Различают многоукладную экономику, сложившуюся в силу того, что данный способ производства по своей природе опирается на несколько различных укладов, и характерную для переходных периодов, в которых сосуществуют отмирающие уклады прежнего способа производства и формирующиеся уклады нового способа производства. В любой хозяйственной системе имеется господствующий уклад, определяющий природу способа производства.
Экономика первобытного общества не была многоукладной, и лишь в период его разложения появляются разные уклады, основанные на товарном хозяйстве и на использовании рабского труда; формируются различающиеся частная и общинная собственность на землю. Докапиталистические экономические системы носят принципиально многоукладный характер.
Многоукладная экономика азиатской деспотий сочетает в себе: хозяйство крестьян-общинников, тесно связанное с государственными работами (строительство оросительных сооружений, дорог и так далее); городской торгово-ремесленный уклад; царские и храмовые хозяйства, основанные на рабском труде. На более поздней стадии получает развитие крупное частновладельческое хозяйство.
В многоукладной экономике античного общества сосуществуют мелкое хозяйство земледельцев-общинников, крупное частное хозяйство, использующее рабский труд, и торгово-ремесленный уклад в городах. На поздней стадии античности развиваются уклады, основанные на условном землевладении (колонат, прекарий).
В феодальном обществе многоукладная экономика включает в себя: уклад, основанный на труде феодально-зависимых крестьян; уклад лично свободных крестьян-земледельцев; торгово-ремесленный уклад в городах, основанный на сословных корпорациях свободного населения (цехи, гильдии). В позднем феодализме получает развитие капиталистич. предпринимательство.
При капитализме взаимодействуют два основных уклада - капиталистический, основанный на отношениях капитала и наёмного труда, и мелкобуржуазный, основанный на трудовой частной собственности, часто при сохранении феодальных пережитков. С развитием капитализма к ним обычно добавляются кооперативный уклад, основанный на совместной собственности работников, и уклад государственного хозяйства. Эта ситуация получила отражение в концепциях смешанной экономики.
Для способов производства, основанных на многоукладной экономике, характерно наличие противоречий между укладами, что приводит к эволюции, а затем, в конечном счёте, и к разложению того или иного способа производства. В Многоукладной экономике переходных периодов противоречия между укладами достигают значительной остроты, поскольку решается вопрос о судьбе этих укладов.
В исторически короткие сроки уклады, связанные с отживающим способом производства, разлагаются, отмирают, вытесняясь укладами нового способа производства. Так, после Французской революции XVIII века сравнительно быстро было разрушено крупное помещичье землевладение и его место заняло мелкое частное крестьянское хозяйство.
Аналогичные процессы наблюдались в экономике России. После Октябрьской революции 1917 года довольно быстро был ликвидирован уклад частнохозяйственного капитализма, а вслед за ним - и уклад мелкого частного крестьянского хозяйства. В России в течение 1990-х годов происходила стремительная ликвидация уклада, основанного на гос. собственности и централизов. планировании. Одновременно формировался уклад, основанный на рынке, частном предпринимательстве, удельный вес которого в короткие сроки существенно вырос.