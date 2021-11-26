МНОГОУКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА

Многоукладная экономика - о­стоя­ние со­ци­аль­но-эко­но­мической сис­те­мы об­ще­ст­ва, ко­гда в ней со­су­ще­ст­ву­ют и взаи­мо­дей­ст­ву­ют различные эко­но­мические ук­ла­ды - под­сис­те­мы хо­зяй­ст­ва, ос­но­ван­ные на раз­ных ти­пах про­из­водственных от­но­ше­ний.

Раз­ли­ча­ют многоукладную экономику, сло­жив­шую­ся в си­лу то­го, что дан­ный спо­соб про­изводства по сво­ей при­ро­де опи­ра­ет­ся на несколько различных укладов, и ха­рак­тер­ную для пе­ре­ход­ных пе­рио­дов, в ко­то­рых со­су­ще­ст­ву­ют от­ми­ра­ю­щие ук­ла­ды преж­не­го спо­со­ба про­из­вод­ст­ва и фор­ми­рую­щие­ся ук­ла­ды но­во­го спо­со­ба про­изводства. В лю­бой хо­зяйственной сис­те­ме име­ет­ся гос­под­ствую­щий ук­лад, оп­ре­де­ляю­щий при­ро­ду спо­со­ба про­изводства.

Эко­но­ми­ка пер­во­быт­но­го об­ще­ст­ва не бы­ла мно­го­ук­лад­ной, и лишь в пе­ри­од его раз­ло­же­ния по­яв­ля­ют­ся раз­ные ук­ла­ды, ос­но­ван­ные на то­вар­ном хо­зяй­ст­ве и на ис­поль­зо­ва­нии раб­ско­го тру­да; фор­ми­ру­ют­ся раз­ли­чаю­щие­ся ча­ст­ная и об­щин­ная соб­ст­вен­ность на зем­лю. До­ка­пи­та­ли­сти­че­ские эко­но­мические сис­те­мы но­сят прин­ци­пи­аль­но мно­го­ук­лад­ный ха­рак­тер.

Многоукладная экономика ази­атской дес­по­тий со­че­та­ет в се­бе: хо­зяй­ст­во кре­сть­ян-об­щин­ни­ков, тес­но свя­зан­ное с государственными ра­бо­та­ми (строи­тель­ст­во оро­си­тель­ных со­ору­же­ний, до­рог и так далее); городской тор­го­во-ре­мес­лен­ный ук­лад; цар­ские и хра­мо­вые хо­зяй­ст­ва, ос­но­ван­ные на раб­ском тру­де. На бо­лее позд­ней ста­дии по­лу­ча­ет раз­ви­тие круп­ное ча­ст­но­владельческое хо­зяй­ст­во.

В многоукладной экономике ан­тич­но­го об­ще­ст­ва со­су­ще­ст­ву­ют мел­кое хо­зяй­ст­во зем­ле­дель­цев-об­щин­ни­ков, круп­ное ча­ст­ное хо­зяй­ст­во, ис­поль­зую­щее раб­ский труд, и тор­го­во-ре­мес­лен­ный ук­лад в го­ро­дах. На позд­ней ста­дии ан­тич­но­сти раз­ви­ва­ют­ся ук­ла­ды, ос­но­ван­ные на ус­лов­ном зем­ле­вла­де­нии (ко­ло­нат, пре­ка­рий).

В феодальном об­ще­ст­ве многоукладная экономика вклю­ча­ет в се­бя: ук­лад, ос­но­ван­ный на тру­де фео­даль­но-за­ви­си­мых кре­сть­ян; ук­лад лич­но сво­бод­ных кре­сть­ян-зем­ле­дель­цев; тор­го­во-ре­мес­лен­ный ук­лад в го­ро­дах, ос­но­ван­ный на со­слов­ных кор­по­ра­ци­ях сво­бод­но­го на­се­ле­ния (це­хи, гиль­дии ). В позд­нем фео­да­лиз­ме по­лу­ча­ет раз­ви­тие ка­пи­та­ли­стич. пред­при­ни­ма­тель­ст­во .

При ка­пи­та­лиз­ме взаи­мо­дей­ст­ву­ют два ос­нов­ных ук­ла­да - ка­пи­та­ли­сти­че­ский, ос­но­ван­ный на от­но­ше­ни­ях ка­пи­та­ла и на­ём­но­го тру­да, и мел­ко­бур­жу­аз­ный, ос­но­ван­ный на тру­до­вой ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти, час­то при со­хра­не­нии фе­одальных пе­ре­жит­ков. С раз­ви­ти­ем ка­пи­та­лиз­ма к ним обыч­но до­бав­ля­ют­ся коо­пе­ра­тив­ный ук­лад, ос­но­ван­ный на со­вме­ст­ной соб­ст­вен­но­сти ра­бот­ни­ков, и ук­лад государственного хо­зяй­ства. Эта си­туа­ция по­лу­чи­ла от­ра­же­ние в кон­цеп­ци­ях сме­шан­ной эко­но­ми­ки.

Для спо­со­бов про­изводства, ос­но­ван­ных на многоукладной экономике, ха­рак­тер­но на­ли­чие про­ти­во­ре­чий ме­ж­ду ук­ла­да­ми, что при­во­дит к эво­лю­ции, а за­тем, в ко­неч­ном счё­те, и к раз­ло­же­нию то­го или ино­го спо­со­ба про­изводства. В Многоукладной экономике пе­ре­ход­ных пе­рио­дов про­ти­во­ре­чия ме­ж­ду ук­ла­да­ми дос­ти­га­ют зна­чительной ост­ро­ты, по­сколь­ку ре­ша­ет­ся во­прос о судь­бе этих ук­ла­дов.

В ис­то­ри­че­ски ко­рот­кие сро­ки ук­ла­ды, свя­зан­ные с от­жи­ваю­щим спо­со­бом про­изводства, раз­ла­га­ют­ся, от­ми­ра­ют, вы­тес­ня­ясь ук­ла­да­ми но­во­го спо­со­ба про­изводства. Так, по­сле Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века срав­ни­тель­но бы­ст­ро бы­ло раз­ру­ше­но круп­ное по­ме­щи­чье зем­ле­вла­де­ние и его ме­сто за­ня­ло мел­кое ча­ст­ное кре­сть­ян­ское хо­зяй­ст­во.

Ана­ло­гич­ные про­цес­сы на­блю­да­лись в эко­но­ми­ке Рос­сии. По­сле Ок­тябрь­ской ре­во­лю­ции 1917 года до­воль­но бы­ст­ро был ли­к­ви­ди­ро­ван ук­лад ча­ст­но­хо­зяй­ст­вен­но­го ка­пи­та­лиз­ма, а вслед за ним - и ук­лад мел­ко­го ча­ст­но­го кре­сть­ян­ско­го хо­зяй­ст­ва. В Рос­сии в те­че­ние 1990-х годов про­ис­хо­ди­ла стре­ми­тель­ная лик­ви­да­ция ук­ла­да, ос­но­ван­но­го на гос. соб­ст­вен­но­сти и цен­т­ра­ли­зов. пла­ни­ро­ва­нии. Од­но­вре­мен­но фор­ми­ро­вал­ся ук­лад, ос­но­ван­ный на рын­ке, ча­ст­ном пред­при­ни­ма­тель­ст­ве, удель­ный вес ко­то­ро­го в ко­рот­кие сро­ки су­ще­ст­вен­но вы­рос.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)