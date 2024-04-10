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19.06.2026
Дополнительные материалы к Главе VII. История России XIX—начала XX вв., 9 класс
Какое требование предъявлялось к женщинам, желавшим стать сёстрами милосердия после создания Общества попечения о раненых и больных воинах?
Наличие высшего медицинского образования и опыта работы в больнице
Принадлежность к дворянскому сословию и знание иностранного языка
Согласие мужа и наличие собственных средств к существованию
Возраст от 18 до 40 лет и знание грамоты
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