ОЛОВЯНИШНИКОВЫ

Российские пред­при­ни­ма­те­ли , бла­го­тво­ри­те­ли.

Ро­до­на­чаль­ник – мо­на­стыр­ский кре­сть­я­нин с. Са­вин­ское Яро­слав­ско­го у. (вхо­ди­ло в вот­чи­ну Спа­со-Пре­об­ра­жен­ско­го мон.) Осип Ер­мо­ла­ев (1656 – не ра­нее 1717), ку­пил дом в Яро­слав­ле, был оло­вя­нич­ни­ком (за­ни­мал­ся из­го­тов­ле­ни­ем оло­вян­ной цер­ков­ной ут­ва­ри и по­су­ды). Его сы­но­вья Иван Оси­по­вич (1695–?) и Фё­дор Оси­по­вич [1703–28.5(8.6).1778] ос­но­ва­ли мед­ное про­из-во в Яро­слав­ле. Их брат – Гри­го­рий Оси­по­вич [1697–17(28).10.1773], за­ни­мал­ся тор­гов­лей, из­би­рал­ся яро­слав­ским ку­пе­че­ст­вом ла­рёч­ным и та­мо­жен­ным вы­бор­ным (1751); его сын – Кли­мент Гри­горь­е­вич (1758–86), в 1770–80-е гг. вла­дел круп­ным про­из-вом су­ри­ка и бе­лил, чл. го­ро­до­во­го ма­ги­ст­ра­та Яро­слав­ля (1784–85).

Сын Ф. О. Оло­вя­ниш­ни­ко­ва – Гри­го­рий Фё­до­ро­вич [1732–11(23).5. 1811], в 1766 от­лил у се­бя в мас­тер­ской для рос­тов­ско­го Спа­со-Яков­лев­ско­го мон. ко­ло­кол ве­сом 2,67 т, в 1777 пе­ре­дал свою мас­тер­скую сы­ну Пор­фи­рию Гри­горь­е­ви­чу [28.10(8.11).1755–31.10(12.11).1830], яро­слав­ско­му куп­цу 2-й гиль­дии (1780-е гг.), ко­то­рый при­об­рёл так­же свин­цо­во-бе­лиль­ное про­из-во (1814), фи­нан­си­ро­вал строи­тель­ст­во пер­во­го в Яро­слав­ле мос­та че­рез р. Ко­то­росль (от­крыт в 1821), в 1823 ку­пил у моск. куп­цов Ко­ло­со­вых яро­слав­скую шёл­ко­ткац­кую фаб­ри­ку (ос­но­ва­на в 1723 М. За­тра­пез­но­вым), в 1818 по­стро­ил и обо­ру­до­вал боль­ни­цу для бед­ных в Яро­слав­ле; ста­рос­та Яро­слав­ско­го Ус­пен­ско­го со­бо­ра (с 1823). От­лил и под­нял на ко­ло­коль­ню Ка­зан­ско­го мон. в Яро­слав­ле ко­ло­кол ве­сом 5,3 т (1827). Его сын – Иван Пор­фирь­е­вич [25.3(5.4).1783–1(13).12. 1859], ку­пец 2-й, 1-й гиль­дии (с 1831), ма­ну­фак­тур-со­вет­ник (1830-е гг.), гор. го­ло­ва Яро­слав­ля (1818–20, 1833–35), чл. со­ве­та и эко­ном До­ма при­зре­ния ближ­не­го в Яро­слав­ле (1824–31), по­томств. поч. гра­ж­да­нин (1832). Тор­го­вал хле­бом, за­ку­пая его в По­вол­жье и про­да­вая на С.-Пе­терб. бир­же. Пре­вра­тил шёл­ко­ткац­кую фаб­ри­ку в од­но из луч­ших пред­при­ятий Яро­слав­ля, не­од­но­крат­но при­ни­мал на ней и у се­бя до­ма особ имп. фа­ми­лии, встре­чал­ся с мин. гос. иму­ществ гр. П. Д. Ки­се­лё­вым.

Сы­но­вья И. П. Оло­вя­ниш­ни­ко­ва: Ар­се­ний Ива­но­вич [1807–6(18).1.1875], яро­слав­ский ку­пец, в 1861 бес­плат­но вы­де­лил сук­но и оде­ж­ду для вос­пи­тан­ни­ков До­ма при­зре­ния ближ­не­го, на свои сред­ст­ва уст­ро­ил Зна­мен­скую ча­сов­ню, при­мы­каю­щую к ста­рин­ной Влась­ев­ской баш­не в Яро­слав­ле; Пор­фи­рий Ива­но­вич [10(22).8.1822–15(27).6.1881], яро­слав­ский 2-й гиль­дии и моск. 1-й гиль­дии (не ра­нее 1868) ку­пец, ма­ну­фак­тур- со­вет­ник (1877), при­нёс се­мье О. все­рос. из­вест­ность, в 1860 от­лил на за­во­де Се­мё­на Ча­рыш­ни­ко­ва для Влась­ев­ской ц. в Яро­слав­ле один из круп­ней­ших ко­ло­ко­лов в стра­не – 1008-пу­до­вый (16,5 т), с над­пи­сью «В па­мять ро­ди­те­лей Ио­ан­на и Оль­ги Оло­вя­ниш­ни­ко­вых», пол­ностью пе­ре­обо­ру­до­вал ко­ло­ко­ло­ли­тей­ную ма­ну­фак­ту­ру О. в совр. ли­тей­ное пред­при­ятие. Вме­сте с семь­ёй пе­ре­ехал в Мо­ск­ву, в Верх­них тор­го­вых ря­дах от­крыл ма­га­зин мос­ка­тель­ных то­ва­ров и ко­ло­ко­лов (1868). Во вре­мя рус.-тур. вой­ны 1877–78 от­лил 11 ко­ло­ко­лов для Бол­га­рии (два бы­ли за­ка­за­ны имп. Алек­сан­дром II, два от­ли­ты на день­ги, со­б­ран­ные по под­пис­ке, семь по­жерт­во­вал сам П. И. Оло­вя­ниш­ни­ков), дос­та­вил их в рас­по­ло­же­ние Ру­щук­ско­го от­ря­да, где был пред­став­лен имп. Алек­сан­д­ру II. На­чал экс­порт ко­ло­ко­лов (в Чер­но­го­рию, Гре­цию, Ав­ст­ро-Венг­рию, Ос­ман­скую им­пе­рию, осо­бен­но мно­го ко­ло­ко­лов, до­пол­ни­тель­но к пер­вым, бы­ло от­ли­то для Бол­га­рии). С 1878 имел зва­ние по­став­щи­ка рос. имп. дво­ра. П. И. Оло­вя­ниш­ни­ко­ву на­сле­до­ва­ли его сы­но­вья Иван Пор­фирь­е­вич [14(26).11.1844–18(30). 12.1898], яро­слав­ский 1-й гиль­дии и моск. 2-й гиль­дии ку­пец, и Сер­гей Пор­фирь­е­вич [15(27).4.1856–9(21).10. 1890]. Для вла­де­ния яро­слав­ским ко­ло­ко­ли­тей­ным за­во­дом они ос­но­ва­ли тор­го­вый дом «П. И. Оло­вя­ниш­ни­ко­ва сы­но­вья» (1882), позд­нее в его со­став во­шли от­кры­тые брать­я­ми О. фаб­ри­ка цер­ков­ной ут­ва­ри в Мо­ск­ве (1889), свин­цо­во- бе­лиль­ный за­вод в Яро­слав­ле и свин­цо­во-бе­лиль­ный за­вод и фаб­ри­ка кра­сок в дер. Вол­ку­ши под Яро­слав­лем (1890).

По­сле смер­ти И. П. Оло­вя­ниш­ни­ко­ва се­мей­ное де­ло до 1915 воз­глав­ля­ла его вдо­ва – Ев­прак­сия Ге­ор­ги­ев­на [15(27).6.1851–1925], дочь име­ни­то­го яро­слав­ско­го куп­ца Г. С. Го­рош­ко­ва, поч. гра­ж­дан­ка Яро­слав­ля (1908). Рас­ши­ри­ла Вол­ку­шин­скую фаб­ри­ку (ны­не Яро­слав­ская ла­ко­кра­соч­ная ком­па­ния), арен­до­ва­ла, за­тем пол­но­стью вы­ку­пи­ла у на­след­ни­ков С. П. Оло­вя­ниш­ни­ко­ва ко­ло­коль­ный за­вод, пре­об­ра­зо­ва­ла се­мей­ное де­ло в тор­го­во-пром. т-во, со­хра­нив назв. «П. И. Оло­вя­ниш­ни­ко­ва сы­но­вья» (1901, на­чало дей­ст­во­вать в 1902; прав­ле­ние – в Мо­ск­ве, кон­то­ры – в С.-Пе­тер­бур­ге, Ту­ле и Яро­слав­ле). В 1907 по­жерт­во­ва­ла Яро­слав­ско­му об­ществ. гор. управ­ле­нию уча­сток зем­ли со строе­ния­ми для пер­вой в го­ро­де дет­ской ин­фекц. боль­ни­цы. В Мо­ск­ве по­ст­рои­ла до­ход­ный дом ц. Св. Трои­цы на Гря­зех (1908–09, арх. Л. В. Кра­вец­кий; де­ко­ра­тив­ное офо­рм­ле­ние фа­са­дов и ин­терье­ров вы­пол­нил С. И. Ваш­ков, уче­ник В. М. Вас­не­цо­ва и ху­дож. ру­ко­во­ди­тель фаб­ри­ки цер­ков­ной ут­ва­ри О.), а так­же 6-этаж­ный до­ход­ный дом на уг­лу По­кров­ско­го буль­ва­ра и Хох­лов­ско­го пе­ре­ул­ка (1913, арх. С. Ф. Вос­кре­сен­ский). В 1-ю ми­ро­вую вой­ну ор­га­ни­зо­ва­ла в сво­ём до­ме в Мо­ск­ве при­ют и шко­лу для де­тей-бе­жен­цев из Лит­вы, гос­пи­таль для ра­не­ных вои­нов. По­сле Окт. ре­во­лю­ции 1917 жи­ла в ссыл­ке в Не­рех­те; по­хо­ро­не­на на Но­во­де­вичь­ем клад­би­ще в Мо­ск­ве. Де­ти И. П. и Е. Г. Оло­вя­ниш­ни­ко­вых: Пор­фи­рий Ива­но­вич (1870–1909), ка­зна­чей Яро­слав­ской гу­берн­ской учё- ной ар­хив­ной ко­мис­сии; Иван Ива­но­вич (1871–1918), вы­бор­ный Моск. бир­же­во­го об-ва (1906–18), чл. Моск. бир­же­во­го к-та (с 1912), учёт­но-ссуд­но­го к-та Моск. кон­то­ры Гос. бан­ка, с 1915 пред. прав­ле­ния т-ва «П. И. Оло­вя­ниш­ни­ко­ва сы­но­вья»; Вик­тор Ива­но­вич (1874–28.9.1932), член прав­ле­ния т-ва «П. И. Оло­вя­ниш­ни­ко­ва сы­но­вья», глас­ный Моск. гор. ду­мы (1913–17), из­да­тель (и ре­дак­тор пер­вых но­ме­ров) ж. «Све­тиль­ник» о ре­лиг. иск-ве (1913–1915), с на­ча­лом НЭПа (1921) пы­тал­ся воз­ро­дить фаб­ри­ку цер­ков­ной ут­ва­ри в Мо­ск­ве, был со­слан с же­ной в Не­рех­ту; Ни­колай Ива­но­вич [12(24).10. 1875 – не ра­нее 1918], окон­чил Имп. моск. тех­нич. уч-ще (1899), ин­же­нер-тех­но­лог, ди­рек­тор яро­слав­ско­го от­де­ле­ния т-ва «П. И. Оло­вя­ниш­ни­ко­ва сы­но­вья», чл. Яро­слав­ской гу­берн­ской учё­ной ар­хив­ной ко­мис­сии (1911), глас­ный гор. ду­мы (1917), ав­тор кн. «Ис­то­рия ко­ло­ко­лов и ко­ло­ко­ло­ли­тей­ное де­ло на за­во­де то­ва­ри­ще­ст­ва П. И. Оло­вя­ниш­никова с-вья» (1906; 5-е изд., 2010, под назв.: «Ис­то­рия ко­ло­ко­лов и ко­ло­ко­ло­ли­тей­ное ис­кус­ст­во»); Ма­рия Ива­нов­на [20.3(1.4).1877–1948], в 1899 вы­шла за­муж за по­эта-сим­во­ли­ста Ю. Балт­ру­шай­ти­са; Вла­ди­мир Ива­но­вич (1880 – не ра­нее 1918), ра­бо­тал в яро­слав­ской кон­то­ре се­мей­ной фир­мы, рас­стре­лян боль­ше­ви­ка­ми в Ял­те; Ге­ор­гий Ива­но­вич (1881 – не ра­нее 1936), окон­чил Имп. моск. тех­нич. уч-ще (1907), ин­же­нер-ме­ха­ник; Тать­я­на Ива­нов­на (1891–1973), бы­ла за­му­жем за моск. куп­цом 1-й гиль­дии Б. Н. Про­то­по­по­вым, эмиг­ри­ро­ва­ла.

О. из­го­тав­ли­ва­ли ико­ны, хо­руг­ви, да­ро­хра­ни­тель­ни­цы и пр., зна­мё­на, об­ла­че­ния для свя­щен­ни­ков и выс­ше­го ду­хо­вен­ст­ва. По ини­циа­ти­ве С. И. Ваш­ко­ва О. ста­ли от­да­вать пред­поч­те­ние «не­о­рус­ско­му» сти­лю, в т. ч. в ко­ло­коль­ных ба­рель­е­фах. О. ве­ли тор­гов­лю по всей Рос­сии, на Ма­карь­ев­ской, а за­тем Ни­же­го­род­ской яр­мар­ке, т-во «П. И. Оло­вя­ниш­ни­ко­ва сы­но­вья» име­ло от­де­ле­ния в не­сколь­ких го­ро­дах. В 1913 оно вы­пол­ни­ло за­каз на из­го­тов­ле­ние бо­га­то ук­ра­шен­ных ко­ло­ко­лов (ка­ж­дый был от­лит с порт­рет­ным ба­рель­е­фом од­но­го из пред­ста­ви­те­лей ди­на­стии Ро­ма­но­вых), а так­же ут­ва­ри для хра­ма-па­мят­ни­ка в честь Фё­до­ров­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в оз­на­ме­но­ва­ние 300-ле­тия До­ма Ро­ма­но­вых в С.-Пе­тер­бур­ге (арх. С. С. Кри­чин­ский, 1911–13).

За вы­со­кое ка­че­ст­во ху­дож. ли­тья фир­ма О. по­лу­чи­ла на­гра­ды на Все­мир­ных вы­став­ках в Па­ри­же (1889, зо­ло­тая ме­даль) и Чи­ка­го (1893, зо­ло­тая ме­даль); на Все­рос. пром. и ху­дож. вы­став­ках в Мо­ск­ве (1882) и Ниж­нем Нов­го­ро­де (1896) удо­стое­на пра­ва изо­бра­жать Гос. герб Рос. им­пе­рии на сво­ей про­дук­ции, вы­вес­ках, блан­ках и т. д.

По­сле Окт. ре­во­лю­ции 1917 моск. фаб­ри­ка цер­ков­ной ут­ва­ри за­кры­та, ко­ло­ко­ло­ли­тей­ный за­вод раз­ру­шен в ре­зуль­та­те Яро­слав­ско­го вос­ста­ния 1918. Пред­ме­ты цер­ков­ной ут­ва­ри, про­из­ве­дён­ные на фаб­ри­ке О., хра­нят­ся в Ис­то­рич. му­зее в Мо­ск­ве, Гос. му­зее ис­то­рии ре­ли­гии в С.-Пе­тер­бур­ге и в Яро­слав­ском ис­то­ри­ко-ар­хит. и ху­дож. му­зее-за­по­вед­ни­ке.

С 1992 в Яро­слав­ле про­во­дят­ся на­уч. Оло­вя­ниш­ни­ков­ские чте­ния, по­свя­щён­ные ис­то­рии ку­пе­че­ст­ва (в т. ч. ро­да О.) и ко­ло­коль­но­му де­лу.

Автор статьи: Н. Е. Пря­ниш­ни­ков.

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