КРИВЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
КРИВЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (псевдонимы: Глазов, С.К., Сергеев) - российский общественный деятель, публицист.
Дворянин. Окончил 1-е военное Павловское училище в Санкт-Петербурге (1867). Учился в Санкт-Петербургском технологическом институте (1868-1870 годы). Активный участник народнического движения 1870-х годов, сторонник социальной реформы путём развития производственных ассоциаций (артелей и общин-коммун). Участвовал в создании земледельческой колонии-общины близ Вельяминовского посада (с 1897 года посад Туапсе, ныне город Туапсе) (1871-1880 годы). С 1873 года публиковал статьи по кооперации и крестьянскому вопросу в журнале «Отечественные записки», в 1881-1883 годах вёл в нём рубрику «По поводу внутренних вопросов». Организовал литературные артели для издания журналов «Русское богатство» (1879-1881 годы) и «Устои» (1881-1882 годы).
На рубеже 1870-1980-х годов перешёл на более радикальные позиции, отстаивал необходимость освободить местное самоуправление от административной опеки, обеспечить «охранение» прав личности, избавить печать от «засилья» цензуры. В 1882 году сблизился с партией «Народная воля», выступал посредником в её переговорах со «Священной дружиной», редактировал «Листок "Народной воли"», подготовил несколько революционных брошюр от имени партии. В 1884 году арестован, в 1885-1888 годах в ссылке в Сибири. Затем занял более умеренную позицию. В начале 1890-х годов в журналах «Северный вестник» и «Русское богатство» выступал в защиту подвижнической деятельности в деревне интеллигенции, её цель видел не только в подъёме уровня жизни народа и его просвещении, но и в воспитании «нового» человека и проведении в жизнь отдельных принципов «будущего» социального строя (экономическая солидарность, коллективный труд, демократическое самоуправление). Поддержка Кривенко теории «малых дел» привела к расколу среди сотрудников «Русского богатства» (1894) и отходу Кривенко и народников-«культурников» от журнала.
Возглавлял редакции народнического журнала «Новое слово» (1895-1897 годы) и газеты «Сын отечества» (1897-1900 годы). В 1890-е годы активно участвовал в полемике между народниками и марксистами. Кривенко настороженно встретил революционные события 1905 года, считая главной задачей демократической интеллигенции не борьбу за политическую власть, а мобилизацию сил и средств (совместно с земством) для разработки и законодательного разрешения аграрного и крестьянского вопросов (путём национализации земли и обобществления сельскохозяйственного производства).
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Сочинения:
Физический труд как необходимый элемент образования. СПб., 1879;
На распутьи: (Культурные скиты и культурные одиночки). СПб., 1895
Собрание сочинений. СПб., 1911. Т. 1-2.