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19.06.2026
Дополнительные материалы к Главе V. История России XIX—начала XX вв., 9 класс
Чем было обусловлено углублённое изучение естественных и прикладных дисциплин в реальных училищах?
Попыткой догнать гимназии в уровне гуманитарной подготовки.
Необходимостью готовить специалистов для промышленности и транспорта.
Требованием Министерства просвещения готовить универсально развитых учеников.
Планами открыть выпускникам реальных училищ доступ в университеты.
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