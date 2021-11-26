КОРЗУХИН АЛЕКСЕ ИВАНОВИЧ

КОРЗУХИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ - российский живописец , академик.

Д. член (1893 год) пе­тербургскй АХ.

Сын кре­по­ст­но­го. Дед Г.Ф. Кор­зу­хи­ной.

Учил­ся в пе­тербургской АХ (1858-1863 годы) у А.Т. Мар­ко­ва.

Уча­ст­ник «бун­та че­тыр­на­дца­ти», по­ки­нул АХ и стал членом Ар­те­ли ху­дож­ни­ков в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Член-уч­ре­ди­тель То­ва­ри­ще­ст­ва пе­ре­движ­ных ху­до­же­ст­вен­ных вы­ста­вок (1870 год), од­на­ко в вы­став­ках объ­е­ди­не­ния не уча­ст­во­вал.

Пре­об­ла­да­ние в твор­че­ст­ве А.И. Корзухина жан­ро­вых сцен, от­ме­чен­ных жи­вой не­при­ну­ж­дён­но­стью, сбли­жа­ет его с пе­ре­движ­ни­ка­ми: «Воз­вра­ще­ние с сель­ской яр­мар­ки» (1868 год), «Пе­ред ис­по­ве­дью» (1877 год), «В мо­на­стыр­ской гос­ти­ни­це» (1882 год; все - в ГТГ), «Пти­чьи вра­ги» (1887 год, ГРМ) и др.

Пи­сал так­же кар­ти­ны на ис­то­рические те­мы («Алек­сандр I на Но­во­исет­ском за­во­де в Ека­терин­бур­ге в 1824 го­ду», 1877 год, ГРМ), порт­ре­ты (ху­дож­ни­ка М.И. Пес­ко­ва, 1863 год; пи­са­тель­ни­цы А.И. Иши­мо­вой, 1875 год; оба - в ГРМ, и др.).

Уча­ст­во­вал в рос­пи­си Воз­не­сен­ско­го со­бо­ра в г. Елец (1870-е годы); для хра­ма Хри­ста Спа­си­те­ля в Мо­ск­ве ис­пол­нил ико­ну «Сло­во плоть бысть» и об­ра­зы че­ты­рёх от­цов Церк­ви над од­ной из арок в глав­ном ал­та­ре.

Иллюстрации:

"Разлука". Архив БРЭ.