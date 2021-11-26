КАРПЕНКО-КАРЫЙ ИВАН КАРПОВИЧ

КАРПЕНКО-КАРЫЙ ИВАН КАРПОВИЧ (настоящая фамилия То­би­ле­вич) - украинский дра­ма­тург , ак­тёр, ре­жис­сёр, те­ат­раль­ный дея­тель.

Брат Н.К. Са­дов­ско­го и П.К. Сак­са­ган­ско­го. Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков национального те­ат­раль­но­го искусства. Свыше 20 лет слу­жил чи­нов­ни­ком. С 1863 года при­ни­мал уча­стие в лю­би­тель­ских спек­так­лях в Ели­са­вет­гра­де и др. В 1883 году уво­лен со служ­бы как по­ли­ти­че­ски не­бла­го­на­дёж­ный; в 1884-1887 годах от­бы­вал ссыл­ку вна­ча­ле в Но­во­чер­кас­ске, за­тем в сво­ём име­нии. Вы­сту­пал в труп­пах М.П. Ста­риц­ко­го (1883-1884 годы) и Са­дов­ско­го (1888-1890 годы). В 1890 году совместно с Сак­са­ган­ским ор­гани­зо­вал те­ат­раль­ную труп­пу (ак­тёр, в 1900-1901 художественный руководитель труп­пы). Литературную дея­тель­ность Карпенко-Карый на­чал в середине 1870-х годов с га­зет­ных фель­е­то­нов, ре­цен­зий на те­ат­раль­ные по­ста­нов­ки, пе­ре­во­дов. В дра­ма­тур­гии Карпенко-Карого ощу­ща­ет­ся влия­ние А.Н. Ост­ров­ско­го . Со­ци­аль­но-бы­то­вые пье­сы от­ме­че­ны ди­на­миз­мом дей­ст­вия и экс­прес­сив­ным язы­ком [«Ча­бан» («Бур­ла­ка», 1883 год), «Най­мич­ка» (1885 год, опубликовано в 1887 году), «Бес­та­лан­ная» (1886 год)]; в са­ти­рических ко­ме­ди­ях [«Мар­тын Бо­ру­ля» (1886 год, опубликовано в 1891 году), «Сто ты­сяч» (1890 год, опубликовано в 1891 году), «Хо­зя­ин» (1900 год, опубликовано в 1902 году), «Суе­та» (1903 год, опубликовано в 1905 году)] рас­кры­ты со­ци­аль­но-эко­но­мический и нрав­ст­вен­но-пси­хо­ло­гический ас­пек­ты про­цес­са фор­ми­ро­ва­ния ка­пи­та­ли­стических от­но­ше­ний на Ук­раи­не. Пи­сал так­же ис­то­рические дра­мы и тра­ге­дии: «Бон­да­рив­на» (1884 год), «Сав­ва Ча­лый» (1899 год), «Ганд­зя» (1902 год) и др. Ис­пол­нял ро­ли в пье­сах собственные со­чи­не­ния, а так­же в про­из­ве­де­ни­ях Т.Г. Шев­чен­ко (На­зар - «На­зар Сто­до­ля»), Ста­риц­ко­го (Хо­ма - «Ой, не хо­ди, Гри­цю, тай на ве­чер­ни­цы», Ба­ра­баш - «Бо­гдан Хмель­ниц­кий»), И.П. Кот­ля­рев­ско­го (Ввоз­ный - «На­тал­ка Пол­тав­ка»). В сце­ническом твор­че­ст­ве Карпенко-Карого про­яви­лись ко­ме­дий­ный та­лант и мас­тер­ст­во соз­да­ния вы­ра­зи­тель­но­го пси­хо­ло­гического порт­ре­та. В 1956 году на ху­то­ре На­деж­да близ села Ми­ко­ла­ив­ка от­крыт Му­зей-за­по­вед­ник Кар­пен­ко-Ка­ро­го.

Сочинение:

Пье­сы. М., 1958; Тво­ри. Київ, 1985. Т. 1–3.