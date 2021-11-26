КАРПЕНКО-КАРЫЙ ИВАН КАРПОВИЧ
КАРПЕНКО-КАРЫЙ ИВАН КАРПОВИЧ (настоящая фамилия Тобилевич) - украинский драматург, актёр, режиссёр, театральный деятель.
Брат Н.К. Садовского и П.К. Саксаганского. Один из основоположников национального театрального искусства. Свыше 20 лет служил чиновником. С 1863 года принимал участие в любительских спектаклях в Елисаветграде и др. В 1883 году уволен со службы как политически неблагонадёжный; в 1884-1887 годах отбывал ссылку вначале в Новочеркасске, затем в своём имении. Выступал в труппах М.П. Старицкого (1883-1884 годы) и Садовского (1888-1890 годы). В 1890 году совместно с Саксаганским организовал театральную труппу (актёр, в 1900-1901 художественный руководитель труппы). Литературную деятельность Карпенко-Карый начал в середине 1870-х годов с газетных фельетонов, рецензий на театральные постановки, переводов. В драматургии Карпенко-Карого ощущается влияние А.Н. Островского. Социально-бытовые пьесы отмечены динамизмом действия и экспрессивным языком [«Чабан» («Бурлака», 1883 год), «Наймичка» (1885 год, опубликовано в 1887 году), «Бесталанная» (1886 год)]; в сатирических комедиях [«Мартын Боруля» (1886 год, опубликовано в 1891 году), «Сто тысяч» (1890 год, опубликовано в 1891 году), «Хозяин» (1900 год, опубликовано в 1902 году), «Суета» (1903 год, опубликовано в 1905 году)] раскрыты социально-экономический и нравственно-психологический аспекты процесса формирования капиталистических отношений на Украине. Писал также исторические драмы и трагедии: «Бондаривна» (1884 год), «Савва Чалый» (1899 год), «Гандзя» (1902 год) и др. Исполнял роли в пьесах собственные сочинения, а также в произведениях Т.Г. Шевченко (Назар - «Назар Стодоля»), Старицкого (Хома - «Ой, не ходи, Грицю, тай на вечерницы», Барабаш - «Богдан Хмельницкий»), И.П. Котляревского (Ввозный - «Наталка Полтавка»). В сценическом творчестве Карпенко-Карого проявились комедийный талант и мастерство создания выразительного психологического портрета. В 1956 году на хуторе Надежда близ села Миколаивка открыт Музей-заповедник Карпенко-Карого.
Сочинение:
Пьесы. М., 1958; Твори. Київ, 1985. Т. 1–3.