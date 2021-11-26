ПОЛОВЦОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

ПОЛОВЦОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский государственный дея­тель, пред­при­ни­ма­тель, ме­це­нат и кол­лек­цио­нер, действительный тайный советник (1885), почетный член АХ (1869) и Пе­тербургской АН (1884).

Дво­ря­нин . Тесть графа А.А. Боб­рин­ско­го (1852-1927). Окон­чил Училище пра­во­ве­де­ния (1851). За­тем на служ­бе в Се­на­те, сек­ре­тарь (1854-1857), обер-про­ку­рор (1867-1873) 1-го департамента, сек­ре­тарь (1857-1858), обер-сек­ре­тарь (1860-1867) об­ще­го со­б­ра­ния 1-3-го департаментов и Департамента ге­роль­дии; то­ва­рищ ге­рольд­мей­сте­ра (1858); обер-сек­ре­тарь 1-го от­де­ле­ния 3-го департамента (1858-1860). С 1873 года се­на­тор, при­сут­ст­во­вал в 4-м (1873-1876) и 1-м (1876-1883) де­пар­та­мен­тах Се­на­та. В 1880-1881 годы был од­ним из че­ты­рёх се­на­то­ров, ру­ко­во­див­ших ре­ви­зия­ми 9 гу­бер­ний (Половцов ре­ви­зо­вал Ки­ев­скую и Чер­ни­гов­скую), имев­ши­ми основной це­лью сбор дан­ных о по­ло­же­нии гу­берн­ско­го и уезд­но­го управ­ле­ния и о дея­тель­но­сти зем­ских, го­род­ских и кре­сть­ян­ских ор­га­нов са­мо­управ­ле­ния. Го­су­дар­ст­вен­ный сек­ре­тарь (1(13).1.1883-1(13).7.1892). Статс-сек­ре­тарь Е.И.В. (1883). Поль­зу­ясь боль­шим влия­ни­ем на председателя Государственного со­ве­та великого князя Ми­хаи­ла Ни­ко­лае­ви­ча, до­бил­ся пра­ва ре­гу­ляр­ных лич­ных док­ла­дов у императора Алек­сан­д­ра III ; спо­соб­ст­во­вал по­вы­ше­нию ро­ли Государственной кан­це­ля­рии в за­ко­но­твор­че­ском про­цес­се, при­вле­че­нию в неё наи­бо­лее спо­соб­ных слу­жа­щих, что со­зда­ло уч­ре­ж­де­нию в гла­зах со­вре­мен­ни­ков ре­пу­та­цию «гра­ж­дан­ской гвар­дии». Член Государственного со­ве­та (с 1892).

Же­нив­шись в 1861 году на вос­пи­тан­ни­це и един­ст­вен­ной на­след­ни­це ба­ро­на А.Л. Штиг­ли­ца - Н.М. Ию­не­вой (со­глас­но се­мей­но­му пре­да­нию, вне­брач­ная дочь великого князя Ми­хаи­ла Пав­ло­ви­ча), стал об­ла­да­те­лем од­но­го из круп­ней­ших в Рос­сии со­стоя­ний (около 16-17 миллионов рублей в середине 1880-х годов). В 1883 году при­об­рёл (за 5,5 миллионов рублей) на имя же­ны Бо­го­слов­ский гор­но­за­вод­ской округ в Вер­хо­тур­ском уезде Перм­ской губернии (свыше 0,5 миллионов га), в ко­то­ром в 1894 году под руководством А.А. Ау­эр­ба­ха был по­стро­ен круп­ней­ший на Ура­ле ста­ле­пла­виль­ный за­вод, на­зван­ный в честь же­ны Половцова На­де­ж­дин­ским и по­ло­жив­ший на­ча­ло города На­де­ж­динск (ны­не Се­ров Сверд­лов­ской области). Суп­ру­ги бы­ли круп­ны­ми ак­цио­не­ра­ми Нев­ской бу­ма­гоп­ря­диль­ной ма­ну­фак­ту­ры, Нев­ской ни­точ­ной ма­ну­фак­ту­ры в Санкт-Пе­тер­бур­ге, Крен­гольм­ской ма­ну­фак­ту­ры бу­маж­ных из­де­лий в Нар­ве, вла­де­ли не­сколь­ки­ми ви­но­ку­рен­ны­ми и му­ко­моль­ны­ми про­из­вод­ст­ва­ми в Во­ро­неж­ской и Там­бов­ской гу­бер­ни­ях, бо­лее чем 50 тысяч га зем­ли в Санкт-Пе­тербургской губернии, особ­ня­ка­ми в Санкт-Пе­тер­бур­ге (улица Боль­шая Мор­ская, 52; ны­не Дом ар­хи­тек­то­ра) и Цар­ском Се­ле, усадь­бой в Мон­те-Кар­ло. Половцову при­над­ле­жа­ло об­раз­цо­вое име­ние в ро­до­вом по­ме­стье Рап­ти на бе­ре­гу Че­ре­ме­нец­ко­го озера, в ко­то­ром дей­ст­во­ва­ли за­во­ды ры­си­стых ло­ша­дей и фа­за­нов, вы­ра­щи­ва­лись лан­ды­ши для про­да­жи в сто­ли­це; в 1886-1892 годы Половцов по­стро­ил в Рап­ти уса­деб­ный ком­плекс (ар­хи­тек­то­ры И.А. Сте­фа­ниц и Л.Х. Марш­нер; взо­рван германскими вой­ска­ми во вре­мя Великой Отечественной вой­ны).

Один из ос­но­ва­те­лей (1866), сек­ре­тарь (1866-1879) и пред­се­да­тель (1879-1909) Русского ис­то­рического общества, ре­дак­тор 40 то­мов его «Сбор­ни­ка»; на собственные сред­ст­ва (свыше 150 тысяч рублей) в 1896-1909 годы из­дал 13 то­мов «Рус­ско­го био­гра­фи­че­ско­го сло­ва­ря». Член-уч­ре­ди­тель Общества лю­би­те­лей древ­ней пись­мен­но­сти (1877). Действительный член Рус­ско­го (1864) и Мо­с­ков­ско­го (1869) ар­хео­ло­ги­че­ских, Русского гео­гра­фи­че­ско­го (1864) и Санкт-Пе­тербургского юри­дического (1878) об­ществ. Председатель со­ве­та и фак­тический ру­ко­во­ди­тель Центрального училища тех­нического ри­со­ва­ния ба­ро­на А.Л. Штиг­ли­ца (ос­но­ва­но в 1876 году; ны­не Санкт-Пе­тербургская государственная ху­дожественно-промышленная ака­де­мия), со­дер­жав­ше­го­ся на про­цен­ты от за­ве­щан­но­го Штиг­ли­цем ка­пи­та­ла; Половцов по­стро­ил при нём зда­ние му­зея (от­крыт в 1896), для ко­то­ро­го при­об­рёл ряд кол­лек­ций.

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1887 год, ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му - в 1891 году), Святого Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1896) и другими.

Днев­ник Половцова (вёл в 1859-1908 годы; хра­нит­ся в Государственном ар­хи­ве РФ; опуб­ли­ко­ван ча­с­тич­но - за 1871, 1877-1878, 1883-1908 годы) - один из наи­бо­лее цен­ных ис­точ­ни­ков по ис­то­рии государственного управ­ле­ния и государственных уч­ре­ж­де­ний Российской им­пе­рии в конце XIX - начале XX веков.

Сочинения:

Днев­ник [1901-1908] // Крас­ный ар­хив. 1923. Т. 3-4;

Из днев­ни­ка (1895-1900 гг.) // Там же. 1931. Т. 3;

Из днев­ни­ка [1894] // Там же. 1934. Т. 6;

Днев­ник го­су­дар­ст­вен­но­го сек­ре­та­ря. М., 2005. Т. 1-2.