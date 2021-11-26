КОРФ МОДЕСТ АНДРЕЕВИЧ
КОРФ МОДЕСТ АНДРЕЕВИЧ - барон, граф, российский государтсвенный деятель, историк, библиограф.
Д. тайнный советник (1872 год), почетный член Петербургской АН (1852 год). Из рода Корфов.
Окончил Царскосельский лицей (1817 год; автор воспоминаний о нём), затем на государственной службе. Старший чиновник по составлению гражд. законов во 2-м отделении Собственной Его Императорского Величества канцелярии (1826-1831 годы); под руководством М.М. Сперанского, оказавшего большое влияние на М.А. Корфа как государственного деятеля, подготовил 5-й том «Свода законов Российской империи» (1832 год). И. д. управляющего (1831-1832 годы), управляющий (1832-1834 годы) делами Комитета министров. Статс-секретарь (1834 год). И. д. государственного секретаря (1834-1839 годы), государственный секретарь (1839-1843 годы), член Государственного совета (с 1843 года, в 1864-1872 годы председатель Департамента законов).
Доверенное лицо императора Николая I. В 1840-1860-х годах преподавал юридическую науки сыновьям императоров Николая I (вел. князьям Константину, Николаю и Михаилу Николаевичам) и Александра II (великим князьям Николаю, Александру и Владимиру Александровичам). Один из инициаторов создания (1848 год), член, затем в 1855 году председатель Комитета для высшего надзора за духом и направлением печатаемых в России произведений («Бутурлинский комитет»), после воцарения императора Александра II был инициатором его упразднения. В 1840-1850-х годах член секретных комитетов по крестьянским делам, в т. ч. Секретного (с 1858 года Главного) комитета по крестьянскому делу (1857-1861 годы).
Директор Императорской публичной библиотеки в Санкт-Петербурге (ныне РНБ; 1849-1861 годы). М.А. Корф превратил библиотеку в один из центров отечественной культуры. Добился её перевода из подчинения Министерству народного просвещения в подчинение Министерству императорского двора (1850 год), что позволило вдвое увеличить её финансирование, расширить покупку книг (фонды библиотеки при М.А. Корфе превысили 1 млн. экз.) и увеличить штат (с 7 до нескольких десятков сотрудников).
Усовершенствовал систему обслуживания читателей, добился строительства нового корпуса библиотеки с читальным залом (1860-1862 годы; «зал Собольщикова» - по имени арх. В.И. Собольщикова), значительно улучшил интерьеры библиотеки (в частности, был создан «Кабинет Фауста» – готический зал с редкими книгами). В 1850 году основал Отделение «Россика» - собрание иностраных книг о России (в 1861 году зал Отделения назван «залой барона Корфа»). Реформировал систему библиотечных каталогов; учредил роспись отечественных журналов и книг в карточной форме, совершенствовал учёт всех издававшихся книг (в т. ч. нелегальных) в России, систему поступления в библиотеку обязательных экземпляров от всех издательств и книг из-за границы, запрещённых цензурой к распространению в России.
М.А. Корф содействовал приобретению библиотекой ценных книжных собраний, в частности П.Ф. Карабанова, «Древлехранилища» М.П. Погодина (оба 1852 год), собрания И.П. Каратаева (1861 год) и др. В 1859 году составил первый «Реестр произведениям "Вольной русской книгопечатни"» (с 1853 по 1857 годы) А.И. Герцена. Совместно с В.Ф. Одоевским М.А. Корф содействовал переводу из Санкт-Петербурга в Москву Румянцевского музея и созданию Московской публичной библиотеки (ныне РГБ; 1861 год), передал туда многочисленные дублеты из фондов Императорской публичной библиотеки. Главноуправляющий 2-м отделением Собственного Его Императорского Величества канцелярии (1861-1864 годы).
С 1872 года в отставке.
Автор официозных трудов «Историческое описание 14 декабря 1825 года и предшедших ему событий» (1848 год; книга издана тиражом 25 экз. для членов императрской фамилии, переиздана для узкого круга лиц в 1854 году, для свободной продажи - в 1857 годы под названием «Восшествие на престол императора Николая I»; переведена на мн. иностранные языки), «Жизнь графа Сперанского» (т. 1–2, 1861 год; полная Демидовская премия Петербургской АН), биографий российских и европейских монархов, в т. ч. книги об императоре Иване VI Антоновиче «Брауншвейгское семейство» (написана на основе рукописи В.В. Стасова, опубликовано в 1917 году, переиздана в 1993 году и 2007 году). С 1856 года руководил сбором материалов по истории царствования императора Николая I (собрано 92 тома, переданных затем в Русское историческое общество, одним из учредителей которого был М.А. Корф). Член ВЭО (1853 год).
Автор воспоминаний [«Из записок барона (впоследствии графа) М.А. Корфа», опубликован в журнале «Pусская старина», 1899-1900, 1904 годы; отдельное издание - «Записки», 2003 год].
Награждён орденами Св. Александра Невского (1846 год; алмазными знаками к нему - 1851 год), Св. Владимира 1-й степени (1859 год), Св. Андрея Первозванного (1867 год; алмазными знаками к нему - 1870 год) и др.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Сочинения:
Барон И. А. Корф. СПб., 1847.