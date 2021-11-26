АРХЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

Научное учреждение, созданное в Петербурге в 1834 при Министерстве народного просвещения под председательством П. А. Ширин­ского-Шихматова для сбора и публикации исторических документов, собранных археографической экспедицией АН 1829—1834.

В 1837 утверждена как самостоятельное научное учреждение с собственным уставом, на которое возложены обязанности по выявлению и изданию источников по русской истории до конца XVII в., а с 1839 — по изданию документов по отечественной истории на ино­странных языках. Издавала актовые материалы по истории различных местностей России, первое систематическое издание «Полного собрания русских летописей» (с 1841), многотомную «Русскую историческую библиотеку» (с 1872). А. к. выявляла материалы по истории России в иностранных архивах, приобретала документы в России и за рубежом. В середине XIX в. наряду с петербургской возникли комиссии в Киеве (1843), Вильно (1864) и Тифлисе (1864). В 1922 Петроградская А. к. передана в ведение РАН , а в 1926 на ее базе создана Историко-археографическая комиссия при АН СССР (в 1931—1936 — Историко-археографический институт ). В 1956 по инициативе М. Н. Тихомирова была создана А. к. при Отделении истории АН СССР. Комиссия с 1958 издает «Археографический ежегодник».

Автор статьи: Цыганова Л.А.

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