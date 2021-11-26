АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА

Российская императрица, супруга Николая I .

Принцесса

Отец – король Пруссии Фридрих Вильгельм III, мать – королева Луиза (принцесса Мекленбург-Стрелицкая). Шарлотта имела четверых братьев и двух сестер (из последних она была старшей), была сестрой первого императора Германии Вильгельма I.

Осенью 1806 года Наполеон Бонапарт, с которым воевала Пруссия, вступил в Берлин. Тогда королевская чета с детьми бежали на восток своих владений. В Мемеле они встретились с российским государем Александром I , который их поддерживал. Домой семейство вернулось после заключения в 1807 году Тильзитского мира , больно ударившего по Пруссии.

В 1810 году мать Шарлотты умерла. Через четыре года 16-летняя девушка, обладавшая красотой, а также мягким и веселым характером, встретилась с младшим братом русского царя Николаем. Великий князь и принцесса сразу полюбили друг друга. Их брак был также выгодным, он способствовал союзу двух держав. Скромная Шарлотта была рада стать великой княгиней, ведь Николай, младший из трех братьев, не должен был взойти на трон. До свадьбы влюбленные обменивались письмами. Их первыми будет спасть Николай во время пожара в Зимнем дворце в 1837 году.

Великая княгиня

Летом 1817 года молодая невеста оставила Пруссию ради России. Вскоре она перешла в православную веру с именем Александры Федоровны и стала великой княжной (княгиней она будет после свадьбы). Также Шарлотта была награждена орденом св. Екатерины. В конце июня состоялось обручение, а в начале июля – венчание с Николаем. Оно пришлось на день рождения счастливой невесты.

Русский двор и общество хорошо встретили новую великую княгиню. Даже мать Николая Мария Федоровна относилась к ней хорошо, чего нельзя было сказать о жене ее старшего сына Александра. Девушка стала учить русский язык, ее преподавателем был поэт Василий Жуковский , ставший ее другом и впоследствии воспитателем ее детей, в том числе будущего государя Александра II . Последний стал первенцем молодой четы, он родился в 1818 году. Всего уже у Александры и Николая родилось семеро детей. Помимо Александра это сыновья Константин, Николай и Михаил и дочери Мария , Ольга и Александра. Никто из них не умер ребенком.

Александра Федоровна, прозванная при дворе именем романтической героини Лаллы-Рук, славилась веселым нравом. Вместе с супругом она часто посещала родную Германию.

Великокняжеская чета жила спокойно до 1819 года, когда государь объявил им об желании Константина, среднего брата и наследника александровского престола, отречься. В 1823 году это желание было официально оформлено. Александр подписал манифест об отречении и назначении наследником Николая. Однако манифест был тайным даже для наследника престола и должен был быть прочитан после смерти монарха. Скончался Александр спустя два года в Таганроге. Узнав об этом, Николай одним из первых присягнул Константину. Тогда же он стал проводить присягу войск. Однако затем был вскрыт манифест Александра, в котором значился другой наследник. Сам Николай отказывался принимать трон до решения старшего Константина. По его настоянию, двор начал принимать присягу последнему, пока Константин не подтвердил своего отречения. Все это вынужденное время междуцарствия приносило большое волнение и беспокойство Александре Федоровне. Да и сама она никогда не хотела стать императрицей. Однако настоящим шоком стало восстание декабристов 14 декабря 1825-го, в день назначенной в столице присяги. Пребывавшая в ужасе великая княгиня, не переставая, молилась о своем семействе. Нужно отметить, что впоследствии она восхищалась женами декабристов, последовавших в ссылку за мужьями. Огромное нервное напряжение привело женщину к болезни. Из-за нее, а также из-за кончины жены Александра, императрицы Елизаветы Алексеевны, коронацию приходилось переносить.

Императрица

Она состоялась в конце лета 1826 года в Успенском соборе Кремля. Великокняжеские супруги стали императором Николаем I и императрицей Александрой. Через три года в варшавском Королевском замке их короновали на Царство Польское.

В 1830-е годы имя новой царицы получил московский Александрийский дворец – проданное казне имение графини Орловой-Чесменской Нескучное. В честь государыни, мечтавшей побывать на итальянской земле, в Петергофе был сооружен Царицын павильон в итальянском стиле.

Александра Федоровна часто болела из-за беременностей, ей было тяжело в петербургском климате. Из-за этого она часто выезжала на европейские курорты. Состояние омрачали и романы ее мужа со сменявшими друг друга фаворитками. Это обижало Александру, хотя она старалась не подавать виду.

Любящая супруга всегда была рядом с мужем. Ее день состоял из военных смотров, поездок с Николаем в военные лагеря, приемов и балов. Также она занималась руководством различных благотворительных учреждений. Все это негативно влияло на здоровье государыни, которая, как отмечали современники, выглядела старше своих лет. Врачи советовали ей больше времени проводить в тепле. В 1845 году она бывала в Италии, куда за ней последовал супруг. Последний возвел для нее дворец в крымской Ореанде, которую Александра Федоровна очень любила, однако навещала не часто. Много времени она проводила на юге Франции.

Тяжелым стал 1854 год, когда ослабевшая императрица чуть не умерла. В следующем году скончался ее любимый супруг. После этого Александра перебралась в Царское Село, где прожила свои последние пять лет. Ей помогали фрейлины, болевшая вдовствующая императрица часто ездила в Швейцарию и Италию. Осенью 1860 года Александра Федоровна скончалась в возрасте 62 лет. Она была погребена в Петропавловском соборе столицы.