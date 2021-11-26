ЖОСТОВСКАЯ РОСПИСЬ

ЖОСТОВСКАЯ РОСПИСЬ - русский художественный промысел, живопись на металлических подносах.

Воз­ник в начале XIX века в деревне Жос­то­во (ны­не Мы­ти­щин­ско­го района Московской области) и ок­ре­ст­ных се­ле­ни­ях, от­де­лив­шись от лу­ку­тин­ской ми­ниа­тю­ры (смотри Фе­до­скин­ская ми­ниа­тю­ра). Пер­во­на­чаль­но рас­пи­сы­ва­лись различные из­де­лия из па­пье-ма­ше (в том числе под­но­сы); цве­точ­ная рос­пись на же­лез­ных ла­ки­ро­ван­ных под­но­сах поя­ви­лась в 1840-х годах под влия­ни­ем ураль­ской рос­пи­си по ме­тал­лу. Жостовская роспись в сво­ём даль­ней­шем раз­ви­тии вос­при­ня­ла цве­точ­ные мо­ти­вы рос­пи­си по фар­фо­ру под­мос­ков­ных за­во­дов и фаб­рик, на­бив­ных сит­цев ива­нов­ских фаб­рик, пав­лов­ских плат­ков и ша­лей, вы­ши­вок би­се­ром и так далее. Из­вест­ное влия­ние на жостовскую роспись ока­за­ли и под­но­сы санкт-пе­тербургских мас­тер­ских Е.Н. Кон­д­рать­е­ва и Я.Е. Ла­бути­на (середина XIX века). Жостовская роспись вы­пол­ня­ет­ся в 2 слоя: «за­ма­лёв­ка» (под­ма­лё­вок) и «вы­прав­ка», пред­став­ляю­щая со­бой че­ре­до­ва­ние при­ёмов - «те­неж­ки», «про­клад­ки», «бли­ков­ки», «чер­тёж­ки», «трав­ки-при­вяз­ки» и др. Мяг­кие кис­ти из бе­личь­е­го во­ло­са специальные вяз­ки, крас­ки, обиль­но раз­бав­лен­ные льня­ным мас­лом, спо­соб­ст­ву­ют на­ло­же­нию (на об­ра­бо­тан­ную гус­ты­ми грун­та­ми и чёр­ным ла­ком по­верх­ность) энер­гич­но­го и уп­ру­го­го («дол­го­го») маз­ка. Основной мо­тив жостовской росписи (цве­точ­ный бу­кет) ла­ко­ни­чен по ком­по­зи­ции: круп­ные са­до­вые цве­ты - в цен­тре бу­ке­та, во­круг не­го рас­по­ла­га­ют­ся мел­кие по­ле­вые цве­ты. Объ­ём­но-жи­во­пис­ная пе­ре­да­ча ре­аль­ной фор­мы цве­тов со­че­та­ет­ся с де­ко­ра­тив­ной кра­соч­но­стью ко­ло­ри­та. Бор­та под­но­сов ук­ра­ша­ют­ся лёг­ким «зо­ло­тым» рас­тительным ор­на­мен­том. За­вер­шён­ная рос­пись по­кры­ва­ет­ся 3 слоя­ми свет­ло­го ла­ка и за­тем по­ли­ру­ет­ся до зер­каль­но­го бле­ска. В конце XIX - начале XX веков про­мы­сел при­шёл в упа­док. По­сле объ­е­ди­не­ния в 1928 году не­сколь­ких ар­те­лей в од­ну - «Ме­тал­лопод­нос» (с 1960 года Жос­тов­ская фаб­ри­ка де­ко­ра­тив­ной рос­пи­си) про­мы­сел вновь по­лу­чил раз­ви­тие. Сре­ди мас­те­ров - И.С. Ле­он­ть­ев, А.И. Лёз­нов, Д.С. и Н.С. Клё­до­вы, А.П. Го­гин, М.Р. Мит­ро­фа­нов. (смотри Декоративно-прикладное искусство ).

Иллюстрации:

Жос­тов­ская рос­пись. Под­нос с цве­точ­ной рос­пи­сью в ме­даль­о­не. Же­ле­зо, лак. Конец XIX - начало XX веков. Все­рос­сий­ский му­зей де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го и на­род­но­го ис­кус­ст­ва (Мо­ск­ва). Архив БРЭ.

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