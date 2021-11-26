ВЕРСТОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Композитор и деятель театра.

Становление

Дед будущего композитора – генерал Алексей Селиверстов, бабушка – пленная турчанка. Их сын вне брака Николай, получивший фамилию Верстовский, был его отцом. Мать – дочь военного Анна Васильевна Волкова. У Алексея были брат Василий и сестра Варвара. Все дети Верстовских учились играть на скрипке и фортепиано. Музыка была неотъемлемой частью жизни семьи, в имении даже существовал крепостной оркестр. Сам Алексей с ранних лет принимал участие в музыкальных концертах.

В 17-летнем возрасте он приехал в столицу и стал студентом Института инженеров путей сообщения. Здесь он пробыл год, а затем стал служить в разных государственных учреждениях. При этом молодой человек не оставлял занятий музыкой. Верстовский совершенствовал свою игру на фортепиано у композиторов Джона Филда и Даниэля Штейбельта, занимался скрипкой у Людвига Маурера, пением у Тарквини, а композицией у Карла Цейнера и др. Тогда же молодой человек страстно полюбил театр. Он свел близкое знакомство с такими деятелями театра, как князь Александр Шаховской , Пимен Арапов, Александр Алябьев и др. Алексей Николаевич сам переводил, играл, писал музыку для любительских спектаклей.

Творчество

Тогда же и началась музыкальная карьера Верстовского. Его первой оперой-водевилем стал написанный в 1817 году «Сентиментальный помещик в степной деревне». Следующие оперы-водевили «Бабушкины попугаи» (1819), «Карантин» (1820), «Новая шалость, или Театральное сражение» (1822) были сыграны на петербургской сцене и пользовались значительным успехом у публики.

В 1823 году молодой композитор перебрался в первопрестольную, с которой будет связана вся его дальнейшая жизнь. Причиной переезда стал его служебный перевод в канцелярию при московском генерал-губернаторе. После этого Алексей Николаевич перешел в Дирекцию императорских театров. В 1825 году он стал инспектором музыки театров Москвы, в 1830-м – инспектором репертуара, в 1842-1859 годах управлял Дирекцией московских театров. В 1833 году Верстовский окончил экстерном Московский университет .

В Москве он активно писал музыку. На протяжении 1820-1830-х годов он создал несколько десятков популярных опер-водевилей, среди которых «Кто брат, кто сестра, или Обман за обманом» (1824), «Странствующие лекари, или Искусство пробуждает мертвых» (1827), «Муж и жена» (1830), «Старый гусар, или Пажи Фридриха XI» (1831) и мн. др. Также он писал музыку к спектаклям, среди них «Школа супругов» (1827), «Цыганы» (1832), «Параша-сибирячка» (1840) и др.

В 1820-1850-е годы Верстовский написал шесть опер, самой известной и крайне популярной у зрителей стала «Аскольдова могила» 1835 года. Другие из них: «Пан Твардовский», «Вадим, или Пробуждение двенадцати спящих дев», «Тоска по родине», «Чурова долина, или Сон наяву», «Громобой».

Алексей Николаевич получил большую любовь публики и за свои романсы, среди них «Слыхали ль вы за рощей глас ночной», «Старый муж, грозный муж» (его любила петь Полина Виардо ) и др. Верстовский стал новатором, введя такой вокальный жанр как баллада. Самыми популярными балладами композитора были «Бедный певец», «Черная шаль», «Три песни скальда» и др. Также писал Алексей Николаевич и в жанре духовной музыки (например, его «Обедня»).

Верстовский пользовался огромной популярностью и любовью у зрителей, обходя зачастую таких народных композиторов, как Михаил Глинка . «Эпохой Верстовского» стали и его годы во главе театральной жизни Москвы в качестве инспектора, а затем и управляющего театральной конторой города. Он был прекрасным администратором, занимался режиссурой и педагогикой. При нем значительно расширился репертуар московских театров, была налажена работа по обучению и подготовке актеров, повысился общий уровень постановок. Алексей Николаевич создал специальные классы по подготовке оркестрантов.

Еще в середине 1820-х он вместе с драматургом Александром Писаревым выпустил два тома «Драматического альбома для любителей театра и музыки». Также состоял в Обществе любителей русской словесности.

Алексей Николаевич был женат на известной актрисе и певице Надежде Васильевне Репиной. В их доме на Арбате гостили такие мэтры музыки, как Ференц Лист , Роберт Шуман и Гектор Берлиоз.

Композитор и театральный деятель скончался осенью 1862 году в любимой Москве в возрасте 63 лет. Погребен на Ваганьковском кладбище.