РАМАЗАНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Русский скульптор, историк искусства, профессор.

Биография и творчество

Родился в российской столице в 1817 году. Его родители были актерами Императорских театров, да и вся семья была артистической (в роду были драматические артисты, балетмейстеры).

Свое обучение рисованию Рамазанов начал под руководством Федора Григорьевича Солнцева, специалиста по художественной археологии. Затем стал своекоштным воспитанником Академии художеств . В 1833 году его перевели на обучение за казенный счет. В ходе учебы Рамазанов получал медали за свои работы, а в 1839 году окончил академический курс со званием художника 14 класса и большой золотой медалью, полученной за статую “Фавн, несущий козленка”. Такой высокий результат дал ему право поездки в Европу за счет Академии. Приняв участие в создании симбирского памятника Карамзину и казанского – Державину, а также поработав над несколькими статуями для Зимнего дворца, в 1843 году Рамазанов отправился в Италию. Тогда он трудился над бюстом Левицкого, статуей девочки и эскизами фасадных украшений для храма Христа Спасителя .

В 1846 году он вернулся на родину, и ему предложили место преподавателя скульптуры в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Рамазанов согласился, однако сумел начать работать только через год. Сначала ему нужно было закончить работы, заказанные адмиралом М.П. Лазаревым, а затем исправлять одну из рухнувших фигур в храме Конногвардейского полка.

С осени 1847 года и до конца жизни Николай Александрович Рамазанов занимал должность преподавателя скульптуры в классе ваяния в училище. За эти годы под его руководством выросло немало скульпторов.

В конце 1840-х-начале 1850-х из рук мастера вышли бюсты Ф.П. Толстого, А.С. Пушкина , Н.В. Гоголя , П.С. Уваровой; барельефы «Четыре времени года»; украшения для Кремлевского дворца; даже посмертные маски (Н.В. Гоголя и С.С. Уварова) и др. В 1849 году за все его работы и преподавательскую деятельность Рамазанова признали академиком, а в 1858 году он стал профессором скульптуры.

Кроме всего прочего, скульптор писал заметки по искусству для некоторых журналов («Русский вестник», «Москвитянин», «Московские ведомости»). Был женат и имел троих детей.

В 1866 году Николай Александрович ушел в отставку и в 1867 году скончался в первопрестольной. Погребен в Московском Алексеевском монастыре.