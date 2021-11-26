ОРЛОВСКИЙ БОРИС ИВАНОВИЧ

ОРЛОВСКИЙ БОРИС ИВАНОВИЧ (Настоящая фамилия Смирнов) - российский скульп­тор, академик (1831) и профессор (1836) Пе­тербургской АХ.

Сын кре­по­ст­но­го кре­сть­я­ни­на. Ра­бо­тал в скульп­тур­ных мас­тер­ских С.П. Кам­пио­ни в Мо­ск­ве (1809-1818 годы) и А. Три­скор­ни в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1818-1822 годы). Пе­ре­вёл в мра­мор бюст императора Алек­сан­д­ра I ра­бо­ты И.П. Мар­то­са для зда­ния Бир­жи в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1821-1822 годы, Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург); за эту ра­бо­ту, пред­став­лен­ную им­пе­ратри­це в 1822 году при со­дей­ст­вии Мар­то­са и А.Н. Оле­ни­на, ос­во­бо­ж­дён от кре­пост­ной за­ви­си­мо­сти и оп­ре­де­лён в пе­тербургскую АХ, где учил­ся у Мар­то­са (1822).

В 1823-1829 годах пен­сио­нер АХ в Ри­ме , ра­бо­тал под руководством Б. Тор­вальд­се­на. Влия­ние Тор­вальд­се­на осо­бен­но ощу­ти­мо в ран­них ра­бо­тах Орловского на ан­тич­ные те­мы: «Па­рис» (гипс, 1824, пе­ре­ве­дён в мра­мор С.И. Галь­бер­гом в 1838 году), «Фавн, иг­раю­щий на си­рин­ге» (гипс, 1824-1825 годы, пе­ре­ве­дён в мра­мор ав­то­ром, за­кон­чен Галь­бер­гом в 1838 году), «Фавн и вак­хан­ка» (гипс, 1826-1827 годы, груп­па пе­ре­ве­де­на в мра­мор в 1837 году; все - в ГРМ). Ис­пол­нял так­же порт­рет­ные бюс­ты (архитектора Х.Ф. Мей­е­ра, гипс, 1835, ГРМ).

В луч­ших про­из­ве­де­ни­ях Орловского зре­ло­го пе­рио­да (пре­имущественно мо­ну­мен­таль­ная скульп­ту­ра на ге­ро­ические национальные те­мы) порт­рет­ность изо­бра­же­ний со­че­та­ет­ся с ве­ли­ча­вой стро­го­стью клас­си­ци­стических форм (па­мят­ни­ки М.И. Ку­ту­зо­ву и М.Б. Барк­лаю де Тол­ли пе­ред Ка­зан­ским со­бо­ром в Санкт-Пе­тер­бур­ге, брон­за, 1829-1836 годы, от­кры­ты в 1837 году). Твор­че­ст­ву Орловского свой­ст­вен ро­ман­тический ин­те­рес к национальной ис­то­рии («Ян Ус­марь, ос­та­нав­ли­ваю­щий разъ­я­рён­но­го бы­ка», брон­за, 1831-1836 годы; от­лив 1911, ГРМ); его ра­бо­ты по­рой не ли­ше­ны черт па­те­ти­ки (брон­зо­вая фи­гу­ра ан­ге­ла, вен­чаю­щая Алек­сан­д­ров­скую ко­лон­ну на Двор­цо­вой пло­ща­ди, 1832-1834 годы; скульп­тур­ное уб­ран­ст­во Мо­с­ков­ских три­ум­фаль­ных во­рот, 1835-1837 годы; все в Санкт-Пе­тер­бур­ге). Пре­по­да­вал в пе­тербургской АХ с 1831 года.