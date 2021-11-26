ОРЛОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ОСИПОВИЧ

ОРЛОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ОСИПОВИЧ (польск. Orłowski) - польский и российский жи­во­пи­сец и гра­фик, академик Пе­тербургской АХ (1809).

Учил­ся в Вар­ша­ве у ху­дож­ни­ка-ба­та­листа Ж.П. Норб­лен де ла Гур­де­на (1790-е годы), сфор­ми­ро­вав­ше­го ин­те­рес Орловского к ро­ман­тической те­ма­ти­ке, так­же у М. Бач­ча­рел­ли (1793), гра­вё­ра Б. де Фо­ли­но, ми­ниа­тю­ри­ста В. Ф. Лес­сё­ра.

В ран­ний пе­ри­од ис­пол­нил ряд ост­ро­ха­рак­тер­ных жан­ро­вых за­ри­со­вок и кар­тин («Сце­на в кор­чме», 1795-1796 годы, Национальный му­зей, Вар­ша­ва), порт­ре­тов, сцен Поль­ско­го вос­ста­ния 1794 года. В 1802 году Орловский по при­гла­ше­нию великого князя Кон­стан­ти­на Пав­ло­ви­ча при­был в Санкт-Пе­тер­бург, где ис­пол­нил се­рию ри­сун­ков и ак­ва­ре­лей для мун­ди­ров императорского ба­таль­о­на ми­ли­ции и гвар­дей­ских пол­ков (опуб­ли­ко­ва­на в ви­де гра­вюр в 1808 году).

Жил в Санкт-Пе­тер­бур­ге ; пу­те­ше­ст­во­вал по Кав­ка­зу, Кир­ги­зии, Баш­ки­рии; по­се­тил Пер­сию (1816-1819 годы). С 1819 года ри­со­валь­щик в То­по­гра­фическом от­де­ле Главного шта­ба. В Рос­сии Орловский соз­дал мно­го­чис­лен­ные, от­ме­чен­ные жи­во­пис­но­стью ис­пол­не­ния ба­таль­ные и жан­ро­вые сце­ны, ро­ман­ти­зи­ро­ван­ные изо­бра­же­ния всад­ни­ков и вои­нов («Би­ву­ак ка­за­ков», 1809, ГРМ; «Поль­ский всад­ник», 1809, ГТГ; «При­вал аре­стан­тов», 1815, ГРМ; «Всад­ни­ки-тур­ки», 1819; «Че­ты­ре вои­на, си­дя­щие под утё­- сом», 1829, оба - ГТГ, и другие), пей­за­жи («Мор­ской вид но­чью», тушь, бе­ли­ла, 1809, ГРМ; «Зи­ма», «Ле­то», оба 1825, ГТГ), за­ри­сов­ки пред­ста­ви­те­лей во­енных пол­ков и на­род­но­стей Рос­сии («Чер­кес», 1807; «Баш­кир», 1808, оба - ГРМ), городских ти­пов. Мас­тер гра­фического порт­ре­та (Ч. Ка­ме­рон, уголь, сан­ги­на, мел, 1809, ГРМ; ав­то­порт­ре­ты и другие).

Ге­ро­ической при­под­ня­то­стью от­ли­ча­ют­ся его об­ра­зы уча­ст­ни­ков Отеч. вой­ны 1812 (Д. Да­вы­дов, 1812 или 1814, ГРМ; М. И. Пла­тов, ак­ва­рель, 1812-1813 годы, ГИМ). Од­ним из пер­вых в Рос­сии об­ра­тил­ся к тех­ни­ке ли­то­гра­фии (с 1816; все­го около 150), в том числе ис­пол­нил ил­лю­ст­ра­ции к книге «Пу­те­ше­ст­вие в Пер­сию» Г. Дру­ви­ля (1819), мно­го­фи­гур­ные ком­по­зи­ции. Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков шар­жа (на Ш.Л. Дид­ло, около 1810 года, ГМИИ; Дж. Ква­рен­ги, 1811, ГРМ) и по­ли­тические ка­ри­ка­ту­ры в русской гра­фи­ке.