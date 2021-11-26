ОРЛОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ОСИПОВИЧ
ОРЛОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ОСИПОВИЧ (польск. Orłowski) - польский и российский живописец и график, академик Петербургской АХ (1809).
Учился в Варшаве у художника-баталиста Ж.П. Норблен де ла Гурдена (1790-е годы), сформировавшего интерес Орловского к романтической тематике, также у М. Баччарелли (1793), гравёра Б. де Фолино, миниатюриста В. Ф. Лессёра.
В ранний период исполнил ряд острохарактерных жанровых зарисовок и картин («Сцена в корчме», 1795-1796 годы, Национальный музей, Варшава), портретов, сцен Польского восстания 1794 года. В 1802 году Орловский по приглашению великого князя Константина Павловича прибыл в Санкт-Петербург, где исполнил серию рисунков и акварелей для мундиров императорского батальона милиции и гвардейских полков (опубликована в виде гравюр в 1808 году).
Жил в Санкт-Петербурге; путешествовал по Кавказу, Киргизии, Башкирии; посетил Персию (1816-1819 годы). С 1819 года рисовальщик в Топографическом отделе Главного штаба. В России Орловский создал многочисленные, отмеченные живописностью исполнения батальные и жанровые сцены, романтизированные изображения всадников и воинов («Бивуак казаков», 1809, ГРМ; «Польский всадник», 1809, ГТГ; «Привал арестантов», 1815, ГРМ; «Всадники-турки», 1819; «Четыре воина, сидящие под утё- сом», 1829, оба - ГТГ, и другие), пейзажи («Морской вид ночью», тушь, белила, 1809, ГРМ; «Зима», «Лето», оба 1825, ГТГ), зарисовки представителей военных полков и народностей России («Черкес», 1807; «Башкир», 1808, оба - ГРМ), городских типов. Мастер графического портрета (Ч. Камерон, уголь, сангина, мел, 1809, ГРМ; автопортреты и другие).
Героической приподнятостью отличаются его образы участников Отеч. войны 1812 (Д. Давыдов, 1812 или 1814, ГРМ; М. И. Платов, акварель, 1812-1813 годы, ГИМ). Одним из первых в России обратился к технике литографии (с 1816; всего около 150), в том числе исполнил иллюстрации к книге «Путешествие в Персию» Г. Друвиля (1819), многофигурные композиции. Один из основоположников шаржа (на Ш.Л. Дидло, около 1810 года, ГМИИ; Дж. Кваренги, 1811, ГРМ) и политические карикатуры в русской графике.