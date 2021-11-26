МОНИГЕТТИ ИППОЛИТ АНТОНОВИЧ

МОНИГЕ́ТТИ ИППОЛИ́Т АНТО́НОВИЧ (Ип­по­лит Мар­тин Фло­ри­ан) - российский ар­хи­тек­тор, жи­во­пи­сец, гра­фик; ака­де­мик ар­хи­тек­ту­ры (1847 год) и профессор ар­хи­тек­ту­ры (1858 год) пе­тербургской Академии Художеств .

Сын швейцарского куп­ца, пе­ре­се­лив­ше­го­ся в Рос­сию. За­кон­чил Стро­га­нов­ское училище в Мо­ск­ве (1835 год) и пе­тербургской АХ (1839 год), где учил­ся у А.П. Брюл­ло­ва.

В 1840-1847 годы пен­сио­нер АХ в Ита­лии, Гре­ции и стра­нах Ближ­не­го Вос­то­ка.

С 1848 года слу­жил ар­хи­тек­то­ром Министерства императорского дво­ра и уде­лов, в 1860 году был на­зна­чен архитектором Вы­со­чай­ше­го дво­ра. С 1848 года ра­бо­тал в Цар­ском Се­ле над ре­кон­ст­рук­ци­ей и про­ек­ти­ро­ва­ни­ем пар­ко­вых па­виль­о­нов («Швей­цар­ский до­мик», 1848 год; «Ту­рец­кая ба­ня», 1850-1852 годы; «Дет­ская фер­моч­ка», 1861 год; «Лам­ский па­виль­он», 1866 год), за­ни­мал­ся оформ­ле­ни­ем ин­терь­е­ров Боль­шо­го (Ека­те­ри­нин­ско­го) двор­ца (па­рад­ная ле­ст­ни­ца, 1860-1863 годы; Ли­он­ский зал, 1856-1863 годы).

В 1860-1866 годы - главный ар­хи­тек­тор императорской да­чи в Ли­ва­дии , где по его про­ек­там бы­ли со­ору­же­ны свыше 70 по­стро­ек, в том числе пе­ре­стро­ен дво­рец По­тоц­ких (1862-1866 годы, не сохранилися) и воз­ве­де­ны пар­ко­вые па­виль­о­ны в «та­тар­ском вку­се», а так­же двор­цо­вая Кре­сто­воз­дви­жен­ская церковь в рус­ско-ви­зан­тий­ском сти­ле.

По про­ек­там И.А. Монигетти был по­стро­ен ряд особ­ня­ков и до­ход­ных до­мов в ис­то­ри­че­ских сти­лях в Санкт-Пе­тер­бур­ге (особ­няк Т.П. Ды­лё­ва, 1849-1850 годы; особ­няк князя С.А. Тру­бец­кой, 1851 год; до­ход­ный дом Н.П. Же­реб­цо­вой, 1852-1854 годы, дво­рец графа М.В. Во­рон­цо­вой, 1856-1857 годы) и Цар­ском Се­ле (особ­няк и да­ча княгини З.И. Юсу­по­вой, 1856-1859 годы).

Офор­мил ин­терь­е­ры во двор­це кня­зей Юсу­по­вых на р. Мой­ка в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1858-1860 годы), ис­поль­зуя различные ис­то­рические сти­ли (Го­бе­ле­но­вый зал, Пом­пей­ский ко­ри­дор, Мав­ри­тан­ская гос­ти­ная), ре­кон­ст­руи­ро­вал ин­терь­е­ры Анич­ко­ва двор­ца (с 1875 года). Воз­вёл зда­ние По­ли­тех­нического му­зея в Мо­ск­ве в рус­ском сти­ле (ны­не - центральная часть ком­плек­са; про­ект, 1873-1875 годы, реа­ли­за­ция, 1874-1877).

По по­ру­че­нию Мор­ско­го министерства соз­дал внутренее уб­ран­ст­во императорских яхт «Ли­ва­дия» и «Дер­жа­ва» (1869-1873).

Раз­ра­бо­тал про­ект пра­во­слав­ной церк­ви в Ве­ве в Швей­ца­рии (1864 году; реа­ли­зо­ван в 1872-1873 годы), спро­ек­ти­ро­вал российский па­виль­он для Все­мир­ной вы­став­ки 1873 году в Ве­не.

По про­ек­там И.А. Монигетти бы­ли вы­пол­не­ны пье­де­ста­лы для па­мят­ни­ков ра­бо­ты И.Н. Шре­де­ра: Ф.Ф. Бел­линс­гау­зе­ну в Крон­штад­те (1870 год), Пет­ру I в Пет­ро­за­вод­ске (1872 год) и И.Ф. Кру­зен­штер­ну в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1872 год).

С 1872 года член ре­дак­ции журнала «Зод­чий». С начала 1860-х годов ра­бо­тал на Императорском стек­лян­ном за­во­де («Ви­зан­тий­ский сер­виз», сер­виз для ях­ты «Ли­ва­дия»).

Так­же был из­вес­тен как мас­тер ак­ва­рель­но­го порт­ре­та и ар­хитектор гра­фи­ки.

Сочинения:

И. Мо­ни­гет­ти. К. Ра­хау. М. Мес­махер. Ар­хи­тек­тур­ные про­ек­ты... (Кат.). СПб., 2005.