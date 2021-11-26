МОЛЛЕР ФЁДОР АНТОНОВИЧ

Русский художник XIX века.

Биография и творчество

Родился в семье военного моряка. Его отец, Антон Васильевич, адмирал, в 1828-1836 годах занимал пост морского министра Российской империи. Федор учился в Морском кадетском корпусе, в 1826 году уже стал офицером. Юноша был также увлечен живописью и по этой причине занимался в Академии художеств. Учился он у прославленного Карла Брюллова и скоро стал одним из его любимых учеников.

В 1830-е годы Федор участвовал со своими работами в академических выставках, что принесло ему золотую медаль Академии. Он настолько погрузился в сферу искусства, что оставил службу военного. Теперь Федор мог посвящать главному делу жизни все время. В 1837 году получил большую золотую медаль Академии, а в 1838 году отправился в Италию для продолжения образования.

В 1840 году прислал в российскую столицу полотно «Поцелуй». Она была оценена по достоинству, и живописец был удостоен звания академика. Моллер постепенно становился известным художником как в России, так и в Италии. В Риме он увлекся традицией немецких художников-назарейцев и стилем Овербека. Этим определилось начало второго периода его творчества. Помимо портретов Моллер писал картины на библейские и исторические сюжеты. В 1856 году Федор Антонович стал профессором исторической живописи после написания картины «Проповедь апостола Иоанна на острове Патмосе».

Затем он снова вернулся в Петербург, где занялся преподаванием. Известный живописец также получал крупные серьезные заказы. Среди них ряд полотен, посвященных Александру Невскому для Большого Кремлевского дворца, и полотно «Несение креста» для Исаакиевского собора. В конце жизни Федор Моллер работал над картиной «Распятие Христа». Однако воспаление легких не позволило ему завершить работу. Он умер в 1874 году в Петербурге.