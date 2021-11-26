МЕЛЬНИКОВ Авраам Иванович
Российский архитектор, академик петербургской АХ (1812).
Учился в петерб. АХ в 1795–1806 у А. Д. Захарова; в 1808–11 пенсионер АХ в Италии. Для творчества М., развивавшегося в русле позднего классицизма, но связанного также и с традицией 18 в., характерно функциональное разнообразие проектов (образоват. учреждения, торговые постройки, культовые сооружения, частные дома). Известность М. принесла Никольская единоверческая ц. в С.-Петербурге (проект 1818, строилась в 1820–38). Также М. построил в столице и её окрестностях ряд частных домов, в т. ч. доходные дома (дом Яковлевых на Васильевском о., 1823–26; дом Кукановой на набережной Фонтанки, 1831–32). Реализовал много проектов в городах России, в т. ч. Демидовское уч-ще высших наук (юридич. лицей) в Ярославле (проект 1812, осуществлён в 1813–16 и 1825–27, не сохр.), гимназия в Уфе (1823–28), торговые ряды – Мытный двор в Ростове Великом (1830-е гг.), Гостиный двор в Симбирске (1832–36).
Самая крупная градостроит. работа М. – полукруглая площадь на Приморском бульваре в Одессе, образованная представительными фасадами здания Присутственных мест (1827–30) и дома Завадовского (1829–30), которые во многом определили масштаб и облик застройки города. Ансамбль площади дополняет памятник А. Э. Ришельё работы И. П. Мартоса (установлен в 1828), для которого М. выполнил проект пьедестала (М. активно сотрудничал с Мартосом, выполняя архит. части его памятников, в т. ч. К. Минину и кн. Д. Пожарскому в Москве, открыт в 1818). Ключевое место в творчестве М. занимают культовые сооружения: монументальные храмы в Кишинёве (собор Рождества Христова, 1830–36), Болграде (Преображенский собор, 1833–38), Липецке (Троицкий собор, 1834–48) и др. К наиболее значит. работам М. относятся конкурсные проекты Христа Спасителя храма в Москве (варианты 1813 и 1829), Исаакиевского собора в С.-Петербурге (1822–24) и Большого (Петровского) театра в Москве (1821; все не реализованы). Входил как опытный практик (вместе с В. П. Стасовым, К. И. Росси и др.) в комиссию по постройке Исаакиевского собора. Занимал адм. должности: члена С.-Петерб. строит. к-та (с 1818) и строит. к-та Мин-ва внутр. дел (с 1824; разрабатывал типовые проекты разл. зданий, напр. армейских лазаретов, возведённых в Луцке, Остроге, Каинске и др. городах в кон. 1820-х – нач. 1830-х гг.). Преподавал в петерб. АХ (с 1811; с 1818 проф. перспективного и архит. классов; в 1843–54 ректор).
Автор статьи: З. В. Золотницкая.