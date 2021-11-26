МАРТЫНОВ АЛЕКСАНДР ЕВСТАФЬЕВИЧ
МАРТЫНОВ АЛЕКСАНДР ЕВСТАФЬЕВИЧ - российский актёр.
Воспитывался в Санкт-Петербургском театральном училище (1827-1835 годы), сначала в балетном классе Ш. Дидло и в декорационно-живописном у художника А. Коноппи, затем в драматическом классе П. А. Каратыгина. В 1836 году зачислен в труппу Александринского театра. Играл в водевилях, комедиях, мелодрамах, тонко ощущая природу жанра; создавал живые типы, виртуозно перевоплощаясь, придумывая внешность и характер своим героям. Неудовлетворённый успехом в этих жанрах, попробовал себя в драматической роли ламповщика Тома («Великий актёр, или Любовь дебютантки» П. П. Каменского). Но публика не приняла Мартынова в новом качестве, как и в роли Хлестакова («Ревизор» Н. В. Гоголя), хотя Л. Н. Толстой считал Мартынова «первым настоящим Хлестаковым».
В 1846 году Мартынов сыграл злодея-ростовщика Дряжкина («Кащей, или Пропавший перстень» К. Д. Ефимовича), показав себя истинным трагическим артистом. Роль Боярышникова в пьесе И. Е. Чернышёва «Не в деньгах счастье», написанной специально для Мартынова на основе его рассказов о себе, произвела настоящий фурор и стала поводом для уникального в истории отечественной культуры обеда, данного литераторами в честь актёра. В дальнейшем главные успехи Мартынова были связаны с драматургией А. Н. Островского (Маломальский - «Не в свои сани не садись», Коршунов - «Бедность не порок», Бальзаминов - «Женитьба Бальзаминова», Тихон - «Гроза») и И. С. Тургенева (Шпундик и Мошкин - «Холостяк», Мирволин - «Завтрак у предводителя», Ступендьев - «Провинциалка»).
Актёрский диапазон Мартынова простирался от остросатирического, иногда пародийно-гротескного комизма до высокой трагедии. Его игра, основанная на тончайшем раскрытии душевного мира героя, глубокой искренности и при этом изощрённой технике и искусстве импровизации, оказала значительное влияние на дальнейшее развитие русской актёрской школы. Среди других ролей: Митрофан («Недоросль» Д. И. Фонвизина), Подколёсин, Ихарев («Женитьба», «Игроки» Гоголя), Бартоло («Севильский цирюльник» П. Бомарше), Гарпагон, Журден («Скупой», «Мещанин-дворянин» Мольера), Фамусов («Горе от ума» А. С. Грибоедова).
Сочинения:
Переписка // Сборник историко-театральной секции П., 1918. Т. 1;
Письма // Театральное наследство. М., 1956.