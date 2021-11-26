МАРТЫНОВ АЛЕКСАНДР ЕВСТАФЬЕВИЧ

МАРТЫНОВ АЛЕКСАНДР ЕВСТАФЬЕВИЧ - российский ак­тёр.

Вос­пи­ты­вал­ся в Санкт-Пе­тербургском те­ат­раль­ном училище (1827-1835 годы), сна­ча­ла в ба­лет­ном клас­се Ш. Дид­ло и в де­ко­ра­ци­он­но-жи­во­пис­ном у художника А. Ко­ноп­пи, за­тем в дра­ма­тическом клас­се П. А. Ка­ра­ты­ги­на. В 1836 году за­чис­лен в труп­пу Алек­сан­д­рин­ско­го те­ат­ра. Иг­рал в во­де­ви­лях, ко­ме­ди­ях, ме­ло­дра­мах , тон­ко ощу­щая при­ро­ду жан­ра; соз­да­вал жи­вые ти­пы, вир­ту­оз­но пе­ре­во­пло­ща­ясь, при­ду­мы­вая внеш­ность и ха­рак­тер сво­им ге­ро­ям. Не­удов­ле­тво­рён­ный ус­пе­хом в этих жан­рах, по­про­бо­вал се­бя в дра­ма­тической ро­ли лам­пов­щи­ка То­ма («Ве­ли­кий ак­тёр, или Лю­бовь де­бю­тант­ки» П. П. Ка­мен­ско­го). Но пуб­ли­ка не при­ня­ла Мартынова в но­вом ка­че­ст­ве, как и в ро­ли Хле­стако­ва («Ре­ви­зор» Н. В. Го­го­ля), хо­тя Л. Н. Тол­стой счи­тал Мартынова «пер­вым на­стоя­щим Хле­ста­ко­вым».

В 1846 году Мартынов сыг­рал зло­дея-рос­тов­щи­ка Дряж­ки­на («Ка­щей, или Про­пав­ший пер­стень» К. Д. Ефи­мо­ви­ча), по­ка­зав се­бя ис­тин­ным тра­гическим ар­ти­с­том. Роль Боя­рыш­ни­ко­ва в пье­се И. Е. Чер­ны­шё­ва «Не в день­гах сча­стье», на­пи­сан­ной спе­ци­аль­но для Мартынова на ос­но­ве его рас­ска­зов о се­бе, про­из­ве­ла на­стоя­щий фу­рор и ста­ла по­во­дом для уни­каль­но­го в ис­то­рии отечественной куль­ту­ры обе­да, дан­но­го ли­те­ра­то­ра­ми в честь ак­тё­ра. В даль­ней­шем главные ус­пе­хи Мартынова бы­ли свя­за­ны с дра­ма­тур­ги­ей А. Н. Ост­ров­ско­го (Ма­ло­маль­ский - «Не в свои са­ни не са­дись», Кор­шу­нов - «Бед­ность не по­рок», Баль­за­ми­нов - «Же­нить­ба Баль­за­ми­но­ва», Ти­хон - «Гро­за») и И. С. Тур­ге­не­ва (Шпун­дик и Мош­кин - «Хо­ло­стяк», Мир­во­лин - «Зав­трак у пред­во­ди­те­ля», Сту­пен­дь­ев - «Про­вин­ци­ал­ка»).

Ак­тёр­ский диа­па­зон Мартынова про­сти­рал­ся от ост­ро­са­ти­рического, ино­гда па­ро­дий­но-гро­те­ск­но­го ко­миз­ма до вы­со­кой тра­ге­дии. Его иг­ра, ос­но­ван­ная на тон­чай­шем рас­кры­тии ду­шев­но­го ми­ра ге­роя, глу­бо­кой ис­крен­но­сти и при этом изо­щрён­ной тех­ни­ке и ис­кус­ст­ве им­про­ви­за­ции, ока­за­ла зна­чительное влия­ние на даль­ней­шее раз­ви­тие русской ак­тёр­ской шко­лы. Сре­ди других ро­лей: Мит­ро­фан («Не­до­росль» Д. И. Фон­ви­зи­на), Под­ко­лё­син, Иха­рев («Же­нить­ба», «Иг­ро­ки» Го­го­ля), Бар­то­ло («Се­виль­ский ци­рюль­ник» П. Бо­мар­ше), Гар­па­гон, Жур­ден («Ску­пой», «Ме­ща­нин-дво­ря­нин» Моль­е­ра), Фа­му­сов («Го­ре от ума» А. С. Гри­бое­до­ва ).

Сочинения:

Пе­ре­пис­ка // Сбор­ник ис­то­ри­ко-те­ат­раль­ной сек­ции П., 1918. Т. 1;

Пись­ма // Те­ат­раль­ное на­след­ст­во. М., 1956.