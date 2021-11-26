КАЗАНСКИЙ СОБОР
КАЗАНСКИЙ СОБОР - памятник архитектуры классицизма в Санкт-Петербурге.
Построен на месте церкви Рождества Богородицы (1733-1737 годы), в которой хранился почитаемый список Казанской иконы Божией Матери. В 1773 году в этой церкви венчался цесаревич Павел Петрович (будущий император Павел I); в ней отмечались победы русской армии (в конце XVIII века получила статус собора). В 1799 году по указу императора Павла I был проведён конкурс на проект нового собора для переноса в него Казанской иконы Божией Матери (участники: П. ди Г. Гонзаго, Ч. Камерон, Дж. Тромбара, Ж. Тома де Томон). Казанский собор построен в 1801-1811 годах (архитектор А. Н. Воронихин), освящён в 1811 году; отделочные работы продолжались до 1829 года (под руководством О. Р. де Монферрана).
Здание, имеющее в плане форму латинского креста, обращено к Невскому проспекту вытянутым боковым (северным) фасадом, к которому примыкает грандиозная полукруглая колоннада коринфского ордера (96 колонн, поставленных в 4 ряда) с 6-колонным портиком в центре. Она образует торжественную площадь, входящую в цепь ансамблей Невского проспекта (такая же колоннада предполагалась и с южного фасада собора, но не была осуществлена). Здание завершено куполом на высоком барабане (состоит из 3 оболочек; внешняя оболочка выполнена из кованого железа на металлич. основе в виде радиально расходящихся рёбер); высота здания с куполом 71,6 м.
Интерьер Казанского собора представляет собой величественный 3-нефный колонный зал (длина главного нефа 69 м; колоннады из 2 рядов колонн розового гранита с золочёными базами и капителями коринфского ордера несут цилиндрические своды). В оформлении собора использованы произведения скульптуры (работы И. П. Мартоса, И. П. Прокофьева, В. И. Демут-Малиновского, Ф. Г. Гордеева, Ф. Ф. Щедрина, С. С. Пименова и др.), в создании икон и стенной росписи участвовали живописцы В. Л. Боровиковский, А. Е. Егоров, В. К. Шебуев и др. Огромные сев. врата отлиты В. П. Екимовым из бронзы по образцу «Райских врат» Л. Гиберти во флорентийском баптистерии. Лепной декор исполнили Ф. Торчелли, Б. Медичи; резные иконостасы - А. Леблон, Ф. Кретьен; царские врата были отлиты из серебра П. Теннером. В 1834-1836 годах главный иконостас был отделан серебром (мастер Ж. Герен, по рисунку архитектора К. А. Тона), новые иконы исполнили художники В. К. Сазонов и Ф. П. Брюлло, большие алтарные образа - художники Ф. А. Бруни, П. В. Басин, К. П. Брюллов (живописные произведения из Казанского собора ныне б. ч. находятся в ГРМ и Музее истории религии). В 1865 году на наружной стене апсиды Казанского собора был помещён Казанский образ Божией Матери (худ. И. А. Тюрин).
В Казанском соборе, ставшем после 1812 года и памятником русской воинской славы, хранились трофеи Отечественной войны 1812 года и заграничных походов 1813-1814 годов (знамёна и ключи от крепостей и городов, взятых русскими войсками; в 1914 году б. ч. трофеев была передана в московский Исторический музей). В 1813 году в левом пределе собора погребён М. И. Кутузов (ограда по проекту А. Н. Воронихина). В 1837 году на площади перед собором открыты памятники Кутузову и М. Б. Барклаю де Толли (оба - скульптор Б. И. Орловский, архитектор В. П. Стасов).
В 1922 году по декрету ВЦИК были изъяты почти все предметы художественного убранства и церковной утвари, в 1924 году уничтожен главный иконостас (восстановлен в 2006 году). 26.12.1931 года Казанский собор был закрыт; с 1932 года в нём размещался Музей истории религии и атеизма. В 1941-1944 годах собор был повреждён в результате артобстрелов и бомбёжек; в 1950-1956 годах проведена реставрация интерьера, в 1963-1969 годах - фасадов (архитектор А. Э. Гессен). В 1991 году в Казанском соборе возобновлены богослужения. В 1994 году на его куполе восстановлен крест. В 1998 году Казанский собор вторично освящён; ныне - кафедральный собор Санкт-Петербургской и Ладожской епархии.
Иллюстрация:
Казанский собор и Казанская площадь в С.-Петербурге. Архив БРЭ.