КАЗАНСКИЙ СОБОР

КАЗАНСКИЙ СОБОР - памятник архитектуры классицизма в Санкт-Петербурге.

По­стро­ен на мес­те церкви Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы (1733-1737 годы), в ко­то­рой хра­нил­ся по­чи­тае­мый спи­сок Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри. В 1773 году в этой церк­ви вен­чал­ся це­са­ре­вич Па­вел Пет­ро­вич (бу­ду­щий император Па­вел I); в ней от­ме­ча­лись по­бе­ды русской ар­мии (в конце XVIII века по­лу­чила ста­тус со­бо­ра). В 1799 году по ука­зу императора Пав­ла I был про­ве­дён кон­курс на про­ект но­во­го со­бо­ра для пе­ре­но­са в не­го Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (уча­ст­ни­ки: П. ди Г. Гон­за­го, Ч. Ка­ме­рон, Дж. Тром­ба­ра, Ж. То­ма де То­мон). Казанский собор по­стро­ен в 1801-1811 годах (архитектор А. Н. Во­ро­ни­хин), ос­вя­щён в 1811 году; от­де­лоч­ные ра­боты про­дол­жа­лись до 1829 года (под руководством О. Р. де Мон­фер­ра­на).

Зда­ние, имею­щее в пла­не фор­му латинского кре­ста, об­ра­ще­но к Нев­ско­му проспекту вы­тя­ну­тым бо­ко­вым (северным) фа­са­дом, к ко­то­ро­му при­мы­ка­ет гран­ди­оз­ная по­лу­круг­лая ко­лон­на­да ко­ринф­ско­го ор­де­ра (96 ко­лонн, по­став­лен­ных в 4 ря­да) с 6-ко­лон­ным пор­ти­ком в цен­тре. Она об­ра­зу­ет тор­же­ст­вен­ную пло­щадь, вхо­дя­щую в цепь ан­самб­лей Нев­ско­го проспекта (та­кая же ко­лон­на­да пред­по­ла­га­лась и с южного фа­са­да собора, но не бы­ла осу­ще­ст­в­ле­на). Зда­ние за­вер­ше­но ку­по­лом на вы­со­ком ба­ра­ба­не (со­сто­ит из 3 обо­ло­чек; внеш­няя обо­лоч­ка вы­пол­не­на из ко­ва­но­го же­ле­за на ме­тал­лич. ос­но­ве в ви­де ра­ди­аль­но рас­хо­дя­щих­ся рё­бер); вы­со­та зда­ния с ку­по­лом 71,6 м.

Ин­терь­ер Казанского собора пред­став­ля­ет со­бой ве­ли­че­ст­вен­ный 3-не­фный ко­лон­ный зал (дли­на главного не­фа 69 м; ко­лон­на­ды из 2 ря­дов ко­лонн ро­зо­во­го гра­ни­та с зо­ло­чё­ны­ми ба­за­ми и ка­пи­те­ля­ми ко­ринф­ско­го ор­де­ра не­сут ци­лин­д­рические сво­ды). В оформ­ле­нии со­бо­ра ис­поль­зо­ва­ны про­из­ве­де­ния скульп­ту­ры (ра­бо­ты И. П. Мар­то­са, И. П. Про­кофь­е­ва, В. И. Де­мут-Ма­ли­нов­ско­го, Ф. Г. Гор­дее­ва, Ф. Ф. Щед­ри­на, С. С. Пи­ме­но­ва и др.), в соз­да­нии икон и стен­ной рос­пи­си уча­ст­во­ва­ли жи­во­пис­цы В. Л. Бо­ро­ви­ков­ский, А. Е. Его­ров, В. К. Ше­бу­ев и др. Ог­ром­ные сев. вра­та от­ли­ты В. П. Еки­мо­вым из брон­зы по об­раз­цу «Рай­ских врат» Л. Ги­бер­ти во фло­рен­тий­ском бап­ти­сте­рии. Леп­ной де­кор ис­пол­ни­ли Ф. Тор­чел­ли, Б. Ме­ди­чи; рез­ные ико­но­ста­сы - А. Леб­лон, Ф. Креть­ен; цар­ские вра­та бы­ли от­ли­ты из се­реб­ра П. Тен­не­ром. В 1834-1836 годах главный ико­но­стас был от­де­лан се­реб­ром (мас­тер Ж. Ге­рен, по ри­сун­ку архитектора К. А. То­на), но­вые ико­ны ис­пол­ни­ли ху­дож­ни­ки В. К. Са­зо­нов и Ф. П. Брюл­ло, боль­шие ал­тар­ные об­раза - ху­дож­ни­ки Ф. А. Бру­ни, П. В. Ба­син, К. П. Брюл­лов (жи­во­пис­ные про­из­ве­де­ния из Казанского собора ны­не б. ч. на­хо­дят­ся в ГРМ и Му­зее ис­то­рии ре­ли­гии). В 1865 году на на­руж­ной сте­не ап­си­ды Казанского собора был по­ме­щён Ка­зан­ский об­раз Бо­жи­ей Ма­те­ри (худ. И. А. Тю­рин).

В Казанском соборе, став­шем пос­ле 1812 года и па­мят­ни­ком русской во­ин­ской сла­вы, хра­ни­лись тро­феи Отечественной вой­ны 1812 года и за­гра­нич­ных по­хо­дов 1813-1814 годов (зна­мё­на и клю­чи от кре­по­стей и го­ро­дов, взя­тых русскими вой­ска­ми; в 1914 году б. ч. тро­фе­ев бы­ла пе­ре­да­на в московский Ис­то­ри­чес­кий му­зей). В 1813 году в ле­вом пре­де­ле со­бо­ра по­гре­бён М. И. Ку­ту­зов (ог­ра­да по про­ек­ту А. Н. Во­ро­ни­хи­на). В 1837 году на пло­ща­ди пе­ред собором от­к­ры­ты па­мят­ни­ки Ку­ту­зо­ву и М. Б. Бар­к­лаю де Тол­ли (оба - скульп­тор Б. И. Ор­лов­ский, архитектор В. П. Ста­сов).

В 1922 году по де­кре­ту ВЦИК бы­ли изъя­ты поч­ти все пред­ме­ты ху­дожественного уб­ран­ст­ва и цер­ков­ной ут­ва­ри, в 1924 году унич­то­жен главный ико­но­стас (вос­ста­нов­лен в 2006 году). 26.12.1931 года Казанский собор был за­крыт; с 1932 года в нём раз­ме­щал­ся Му­зей ис­то­рии ре­ли­гии и ате­из­ма. В 1941-1944 годах со­бор был по­вре­ж­дён в ре­зуль­та­те арт­об­ст­ре­лов и бом­бё­жек; в 1950-1956 годах про­ве­де­на рес­тав­ра­ция ин­терь­е­ра, в 1963-1969 годах - фа­са­дов (архитектор А. Э. Гес­сен). В 1991 году в Казанском соборе во­зоб­нов­ле­ны бо­го­слу­же­ния. В 1994 году на его ку­по­ле вос­ста­нов­лен крест. В 1998 году Казанский собор вто­рич­но ос­вя­щён; ны­не - ка­фед­раль­ный со­бор Санкт-Пе­тербургской и Ла­дож­ской епар­хии.

Иллюстрация:

Ка­зан­ский со­бор и Ка­зан­ская пло­щадь в С.-Пе­тер­бур­ге. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)