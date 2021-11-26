ИВАНОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ
ИВАНОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ - российский живописец, график.
Сын живописца А. И. Иванова, брат архитектора С. А. Иванова (1822-1877 годы). Учился в петербургской АХ (1817-1828 годы) у своего отца, А. Е. Егорова и В. К. Шебуева. Ранние картины на мифологические и библейские темы в стиле классицизма близки творчеству учителей Иванова (барельефное построение композиции, контурный рисунок, локальный цвет), но отличаются повышенной эмоциональностью («Приам, испрашивающий у Ахиллеса тело Гектора», 1824 год, ГТГ; «Иосиф, толкующий сны заключённым с ним в темнице виночерпию и хлебодару», 1827 год, ГРМ; «Беллерофонт отправляется в поход против Химеры», 1829 год, там же). В 1830 году в качестве пенсионера ОПХ отправился в Италию (через Австрию и Германию). В 1831-1858 годах жил в Риме, неоднократно посещая различные города и области Италии. В 1857 году побывал в Лондоне, Париже, Брюсселе, городах Швейцарии и Германии.
В Италии Иванов изучал памятники античности, копировал произведения Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, Я. Тинторетто, Тициана и др. Иванов пользовался советами В. Камуччини и Б. Торвальдсена, сблизился с художниками-назарейцами П. фон Корнелиусом и особенно И. Ф. Овербеком, влияние которого отразилось на всём его последующем творчестве; знакомился с идеями современной немецкой философии (Ф. В. Шеллинг) и библеистики (Д. Ф. Штраус). Из деятелей отечественной культуры, наряду с художниками (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский и др.), Иванов общался с любомудрами (Н. М. Рожалин) и славянофилами (Ф. В. Чижов); встречался с А. И. Герценом, В. А. Жуковским, И. М. Сеченовым, И. С. Тургеневым, Н. М. Языковым; наиболее тесные отношения сложились у Иванова с Н. В. Гоголем (в 1841 году исполнены два портрета писателя, ГТГ и ГРМ), оказавшим значительное воздействие на мировоззрение художника. В Риме Иванов вначале обращается к античному мифу («Аполлон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся музыкой и пением», 1831-1834 годы, ГТГ, не окончена), затем - к библейским сюжетам: выполнил картину «Явление Христа Марии Магдалине после Воскресения» (1835 год, ГРМ), за которую получил звание академика исторической живописи петербургской АХ (1836 год).
В 1837 году Иванов приступает к главному делу своей жизни - исполнению картины «Явление Христа народу» (1837-1857 годы, ГТГ; первые эскизы - около 1833 года; малый вариант картины, одновременно служивший эскизом, 1836 год - не ранее 1855 года, ГРМ). Этот сюжет, по мысли художника, знаменует начало духовного преображения человечества. На картине изображён берег Иордана, где Иоанн Креститель указывает на появившегося вдали Христа своим приверженцам, которые слушают его проповедь. В картине Иванова действующим лицом становится народ; все персонажи, по-разному реагирующие на появление Мессии, наделены яркой характерностью (драматургия сюжета подсказана фреской Леонардо да Винчи «Тайная вечеря»). Картина построена как фризовый горельеф; композиционным и смысловым центром её является фигура Христа.
Работа над картиной, затянувшаяся на два десятилетия, шла в направлении исторической, археологической, этнической и психологической конкретизации характеров и пейзажа, а также сопоставления их с традиционной иконографией. Стремясь к предельной достоверности, Иванов выработал своеобразный метод «сравнения и сличения», который считал единственно правильным: определив положение и роль персонажа в эскизе композиции, он ищет аналоги воплощения этого или подобного образа др. художниками, зарисовывая наиболее удачные решения; затем пишет натурщиков в соответствующей позе, часто сопоставляя их прямо на этюде с подобными античными статуями; наконец, сводит собранный материал в единый образ.
Такой метод чрезвычайно удлинял и усложнял процесс исполнения произведения; столь же тщательно Иванов разрабатывал пейзаж, выверяя по натуре все его элементы, воздушную перспективу, изыскивая общий тон картины. Он писал этюды почвы, камней, деревьев, ветвей, отражения в воде, панорамы с морскими просторами и синеющими вдали горами («Неаполитанский залив у Кастелламаре», 1846 год, ГТГ), драпировки на траве в разных сочетаниях; одним из первых в мировой живописи изображал обнажённую модель на пленэре («Четыре нагих мальчика» и др., все - 1840-е годы, ГРМ). Выдающийся мастер рисунка, Иванов наряду с академическими штудиями оставил много альбомов и листов бытовых, портретных, пейзажных, анималистичных зарисовок, эскизов, карандашных копий и набросков с произведений искусства; выполнил ряд акварелей бытового жанра («Жених, покупающий кольцо невесте», «Ave Maria», обе - 1839 год, ГРМ; «Октябрьский праздник в Риме. Сцена в лоджии», 1842 год, ГТГ, и др.).
В последнее десятилетие жизни Иванов разрабатывал новый грандиозный замысел, инспирированный несостоявшимся заказом росписей для храма Христа Спасителя в Москве, - особого здания, на стенах которого были бы размещены монументальные росписи, посвящённые жизни Христа, сопоставленные с «параллельными» сюжетами из Ветхого Завета и античной мифологии. В 1849-1858 годах Иванов создал для этих росписей свыше 200 т. н. Библейских эскизов, в которых обобщён его опыт исторического живописца, десятилетиями изучавшего историю и материальную культуру Древнего Востока, вдумчиво читавшего Библию и комментарии к ней, размышлявшего над историософскими вопросами.
В Библейских эскизах, родственных по замыслу сериям назарейцев и отличающихся богатством и разнообразием композиционных решений, закладываются основы художественного языка монументального и станкового искусства рубежа XIX-XX веков. Художник-мыслитель, Иванов оставил множество записей и обширную переписку, содержащие его мысли об искусстве. В записях он предсказывал «золотой век», который, по его мнению, наступит благодаря России, соединившей все достижения человечества с духовно преображёнными религией и искусством («Мысли, приходящие при чтении Библии», 1846-1847 годы, и др.).
В мае 1858 года Иванов привёз картину «Явление Христа народу» и материалы к ней в Санкт-Петербург, несмотря на то, что считал её неоконченной; картина была выставлена сначала в Зимнем дворце, потом в АХ (вместе с этюдами и эскизами). В России Иванов встречался и беседовал об искусстве с В. В. Стасовым, А. С. Хомяковым, Н. Г. Чернышевским. На картину появились отклики в прессе, в т. ч. отрицательные. Не дождавшись решения двора о покупке картины (на вырученные средства художник планировал совершить поездку на Ближний Восток и продолжить работу над Библейскими эскизами), Иванов скоропостижно скончался.
Творчество Иванова - одна из вершин русского искусства XIX века. Развиваясь в русле академического классицизма, Иванов преодолел его ограниченность, став одновременно и завершителем традиции, и её реформатором. Противоречивые искания художника, сочетавшего тяготение к монументальной форме с позитивистским вниманием к каждой детали, идеальность образов с конкретностью их воплощения, стремившегося синтезировать различные жанры в одном произведении, соединить классическое искусство с запросами современности, оказать радикальное этическое воздействие эстетическими средствами, получили дальнейшее развитие в отечественном и мировом искусстве, предвосхитив многие достижения в живописи второйй половины XIX - первой половины XX веков.