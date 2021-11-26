ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР

Храм, построенный в 1818-1858 годах по проекту Огюста Монферрана на Исаакиевской площади Санкт-Петербурга. В 1858-1918 годах – кафедральный собор Санкт-Петербургской епархии. С 1931 года в здании собора открыт музей. Сейчас собор находится в ведении Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор». С 1991 года в нем проходят церковные богослужения, в настоящее время ежедневно.

Предыстория

В XVIII веке предпринималось три попытки строительства Исаакиевской церкви. Первая церковь была воздвигнута для Адмиралтейских верфей. Службы в ней начались с 1710 года. Именно в ней в 1712 году произошло венчание Петра I и Екатерины Алексеевны . Вторая, уже каменная церковь св. Исаакия была заложена в 1717 году. Ее проект создал архитектор Георг Маттарнови. Появившийся на острове Новая Голландия храм сильно пострадал от пожаров 1733 и 1735 годов. Его восстановлением занимался знаменитый зодчий Пьетро Трезини. В 1761 году архитектору Савве Чевакинскому было поручено составить проект нового здания церкви, так как старое постепенно разрушалось, подтачиваемое водами Невы. Чевакинского сменил Антонио Ринальди, по проекту которого в 1768 году и была заложена новая церковь. Но воплотить замысел до конца не удалось – после смерти Екатерины II работы прекратились. Попытку достроить храм предпринял зодчий Винченцо Бренне по указанию Павла I, но освещенный в 1802 году храм был непропорциональным и приземистым. Новый император Александр I задумывал его перестройку.

Проект Монферрана. Строительство собора

В 1809 году был объявлен конкурс на новый проект Исаакиевского собора. В нем приняли участие знаменитые зодчие того времени: А.Н. Воронихин , А.Д. Захаров, В.П. Стасов, Ч. Камерон, Д. Кваренги и др. В итоге по совету инженера Августина Бетанкура, возглавившего «Комитет по делам строений и гидравлических работ», перестройка собора была поручена молодому архитектору Огюсту Монферрану. В 1818 году новый проект был готов, однако окончательный его вариант увидел свет в 1825 году. Согласно ему, усиливалось квадратное построение храма, общий вид становился более гармоничным, главную роль в композиции занял центральный купол.

Руководить строительством должна была созданная в 1820 году комиссия, в которую вошли член Государственного совета граф Н.Н. Головин (председатель), министр внутренних дел О.П. Козодавлев, министр духовных дел и народного просвещения князь А.Н. Голицын, инженер А.А. Бетанкур.

В 1819 году состоялась торжественная закладка нового храма, хотя сооружение фундамента началось годом ранее. Строительство Исаакиевского собора длилось сорок лет (1818-1858), став самым масштабным проектом своего времени. Высота возведенного храма составила 101,5 м, 72 его колонны были выполнены из огромных гранитных монолитов весом от 64 до 114 тонн. В решении сложнейших архитектурных и инженерных проблем, связанных с сооружением собора на разных этапа строительства, принимали участие ведущие инженеры и зодчие А.А. Бетанкур, К.И. Росси, А.А. Михайлов, В.П. Стасов. Разнообразное скульптурное убранство собора создавали И.П. Витали, П.К. Клодт , А.В. Логановский, Н.С. Пименов и другие мастера искусства ваяния. Для изготовления монументальной скульптуры впервые была применена техника гальванопластики, предложенная Б.С. Якоби. В отделке интерьера собора использовали мрамор, порфир, лазурит, малахит и другие ценные минералы. Живописные работы во внутренних убранствах храма исполняли К.П. Брюллов , Ф.А. Бруни, Т.А. Нефф, П.В. Басин, В.К. Шебуев. Позднее специалисты из мозаичной мастерской Академии художеств перевели некоторые росписи в мозаику. Общая стоимость произведенных работ составила 23,26 млн. рублей.

30 мая 1858 года в день памяти преподобного Исаакия Далматского собор был освещен в присутствии Александра II и царской семьи. Лица, участвовавшие в грандиозном строительстве, были награждены медалью «В память освещения Исаакиевского собора».

Вторая половина XIX века

В 1864 году храм, который с 1858 года стал кафедральным собором столицы, был передан в ведение Министерства путей сообщения и публичных зданий, при храме появились должности архитектора и инспектора, должных следить за его состоянием. В 1871 году Исаакий перешел в ведомство Министерства внутренних дел. В 1883 году он попал под двойное управление МИДа в плане художественно-техническом и ведомства православного исповедания в плане хозяйственном. Тогда же впервые был поднят вопрос о передаче Исаакиевского собора в единоличное управление духовного ведомства, но все осталось на своих местах.

ХХ-XXI века

В начале нового столетия данный вопрос возник снова, но собор вновь остался под двойным подчинением. В 1918 году храм и все его церковное имущество подверглось национализации, в 1919 году он был передан в пользование прихожан при условии содержания ими здания собора. В 1923 году собор перешел к обновленческой церкви, однако в 1928 году службы в нем были прекращены. В 1931 году здесь был открыт антирелигиозный музей. Собор пострадал в ходе Великой Отечественной войны , во время блокады здесь хранились экспонаты музеев Петербурга и пригородов.

С 1948 года храм находится в ведении Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор». Его директором с 1968 по 2002 год был Георгий Бутиков, в 2002-2008 годах им являлся Николай Нагорский, в 2008-2017 годах – Николай Буров. С 2017 года директор музея – Юрий Мудров. С 1991 года в соборе проходят богослужения, сейчас ежедневные.

В 2015 году в третий раз встал вопрос о передаче Исаакиевского собора Русской Православной церкви. Митрополит Варсонофий в 2015-2016 годах обращался с этим предложением к властям. В начале 2017 года губернатор Петербурга Полтавченко заявил о передаче Исаакия РПЦ с сохранением им функции музея. Это вызвало сильный общественный резонанс, в 2017 году последовал ряд выступлений противников и сторонников передачи. В мае того же года петербургские власти заявили, что не получили от РПЦ заявки на передачу ей Исаакия. Таким образом, в третий раз данный вопрос не был решен в пользу церкви.