ГРИГОРЬЕВ АФАНАСИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
ГРИГОРЬЕВ АФАНАСИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ - российский архитектор.
Крепостной генерал-майор Н.В. Кретова, в 1804 году получил «вольную». Был отдан в обучение к И.Д. Жилярди, затем прошёл курс в архитектурной школе при Экспедиции Кремлёвского строения под руководством Ф. Кампорези. В ранний период Григорьев подражал Дж. Кваренги, следуя как лаконизму и монументальности его архитектуры, так и его графической манере. С 1808 года на службе в ведомстве московского Воспитательного дома, сначала как помощник И.Д. Жилярди и Д.И. Жилярди, с 1828 года в качестве главного архитектора. Одновременно был архитектором Мариинской, Павловской, Голицынской больниц, Странноприимного дома Шереметевых. Мастер архитектуры московского ампира, способствовал сложению стилевого единства облика Москвы после пожара 1812 года. Создавал проекты небольших особняков для среднего дворянства и купечества, крупных зданий для знати (в том числе дворца великого князя Михаила Павловича у Крымского моста, рубеж 1820-1830-х годов; не сохранился). Сохранились: дома Хрущёвых - Селезнёвых (1814-1817 годы; ныне музей А.С. Пушкина), Лопухиных - Станицкой (1817-1822 годы; ныне музей Л.Н. Толстого; оба - на улице Пречистенка), собственный в Милютинском переулке (1842-1844), здание Ремесленного учебного заведения на Гороховом поле (перестроено из дворца А.К. Разумовского, 1834-1842 годы; ныне Институт физической культуры). Григорьев принимал участие в осуществлении значительных проектов Д.И. Жилярди и О.И. Бове, ему также приписывается участие в строительстве церкви Троицы на Пятницком кладбище, храма «Большое Вознесение» и других в Москве. Среди других сооружений - дом (1820-1830-е годы, перестроен) и Троицкая церковь (1826-1828 годы; сочетала тип храма «под колоколы» с формами позднего классицизма, уничтожена в 1941 году; воссоздана в 1999 году) усадьбы графов Олсуфьевых в селе Ершово (под Звенигородом). Григорьев оставил большое графическое наследие (чертежи, акварели, рисунки).
Иллюстрации:
А. Г. Григорьев. Дом Хрущёвых – Селезнёвых в Москве. 1814–17. Фото А. И. Нагаева
А. Г. Григорьев. Дом усадьбы гр. Олсуфьевых в с. Ершово. 1820–30-е гг. Архив БРЭ