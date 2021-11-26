ЕЛЕЦКОЕ КРУЖЕВО
ЕЛЕЦКОЕ КРУЖЕВО - русский народный художественный промысел в городе Елец.
Возник в начале XIX века. «Парное» и «сцепное» Елецкое кружево плетётся на коклюшках, преимущественно из белых катушечных ниток, реже из льняной, шёлковой (а с середины XX века и синтетической) пряжи. Выполненные в технике многопарного плетения Елецкое кружево (мелкие штучные и мерные изделия - оплёты к носовым платкам, отделки к платьям) отличаются изящными мелкими растительными мотивами, возникшими под влиянием кружев «малин» и «валансьен», и геометрическими узорами («гречишка», «жемчужка», «бабочка», «снежинка» и др.), мягко выступающими на тонком ажурном фоне и создающими эффект воздушной лёгкости и изысканности. Техника сложного многопарного плетения в начале XX века получила развитие в творчестве мастерицы Д.Н. Матюхиной. В 1921 году основано Товарищество кружевниц, преобразованное в 1930 году в Елецкий союз кружевниц; в 1960 году создан Елецкий комбинат художественных промыслов, преобразованный в 1974 году в ПО «Елецкие кружева» (ныне ЗАО «Елецкое кружево»). Выпускаются мерные кружева, воротнички, скатерти и т. д., крупные штучные изделия изготовляются в технике «сцепного» плетения; узор (цветы, листья), выполненный непрерывной тесьмой различной плотности, как бы играет светотеневыми переходами, отличаясь от вологодского кружева большей тонкостью и лёгкостью. Ведущие художники промысла: П.Г. Петрова, В.И. Григорьева, Е.А. Шпакова, А.Д. Николаева, П.Г. Пальчикова, А.И. Прохорина и др.