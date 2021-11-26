ДОУ ДЖОРДЖ ЭДУАРД
ДОУ ДЖОРДЖ ЭДУАРД - английский живописец.
Сын и ученик гравёра Филиппа Доу (около 1750 – после 1790 года), брат гравёра Генри Эдварда Доу (1790-1848 годы). Член Королевской Академии художеств в Лондоне (1814 год); учился там же (1794-1803 годы).
В раннем творчестве преобладали картины на мифологические и литературные темы (по «Поэмам Оссиана» Дж. Макферсона, поэзии С. Т. Колриджа и другие). С середины 1810-х годов создавал преимущественно парадные портреты (в том числе членов королевской семьи, собрание Виндзорского замка), стилистически близкие искусству Т. Лоуренса и сочетающие романтическая приподнятость, внешнюю эффектность с реалистичной точностью в передаче черт лица, военных регалий и тому подобного; в некоторые портреты вводил элементы пейзажа.
В 1818 году присутствовал в свите герцога Кентского на конгрессе глав государств Священного союза в Ахене; посетил Кобург и Веймар, где написал портрет И. В. Гёте. По приглашению императора Александра I весной 1819 года приехал в Санкт-Петербург. Удостоен звания почетного вольного общника петербургской Академии художеств (1820 год) за портрет испанского генерала М. Р. Алавы (1818 год, Эрмитаж, Санкт-Петербург) и другие работы.
Главная работа Доу в России - портреты героев Отечественно войны 1812 года для Военной галереи Зимнего дворца (открыта в 1826 году), исполненные им вместе с помощниками (А. В. Поляковым и В. А. Голике) в 1819-1829 годах. Из 336 портретов галереи бесспорными работами Доу считаются 100, в том числе три - в рост: генерал-фельдмаршалов М. Б. Барклая де Толли, М. И. Кутузова и герцога А. Веллингтона (все 1829 год). 222 портрета атрибутируются как созданные в мастерской Доу, остальные принадлежат другим художникам. Мастерская Доу в 1820-е годы монопольно тиражировала официальные портреты Александра I, Николая I и его жены; они неоднократно гравировались. Также издана серия из 152 литографий «Военная галерея Зимнего дворца...» (т. 1-6, 1845-1849 годы).
Доу был в дружеских отношениях с деятелями русской культуры (к Доу обращено стихотворение А. С. Пушкина «To Dawe, ESQr», 1828 год; в этом же году Доу исполнил карандашный портрет поэта, местонахождение которого неизвестно); его творчество оказало влияние на портретное искусство К. П. Брюллова, О. А. Кипренского, однако оценка его была неоднозначной (сатирическое описание Н. В. Гоголем в повести «Портрет» художника, писавшего модели так, «чтобы в глазах виден был Марс», явно инспирировано портретами Доу). В апреле 1829 года Доу уехал в Варшаву (где создал портрет великого князя Константина Павловича), затем в Лондон.
Сочинения:
The life of G. Morland. 2nd ed. L., 1904.
Иллюстрация:
Дж. Доу. Портрет императора Александра I. 1826 год. Художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник «Петергоф». Архив БРЭ.